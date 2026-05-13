Chocó un auto estacionado en Las Heras, arrastró al dueño 50 metros y se dio a la fuga

La víctima, de 67 años, sufrió politraumatismos de tórax luego de que el conductor la arrastrara durante 50 metros tras una discusión en Las Heras.

El hombre resulto gravemente herido luego de ser arrastrado durante varios metros en Las Heras Foto: Santiago Tagua/MDZ

Un hombre de 67 años sufrió graves lesiones la tarde del martes en Las Heras luego de ser arrastrado cerca de 50 metros por un automovilista que chocó su vehículo estacionado y escapó tras una discusión ocurrida en plena vía pública.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 18 en la intersección de calles General Simón Bolívar y Guido Spano, donde la víctima había dejado estacionado un Volkswagen Vento cuando fue impactado por un automóvil blanco.

Tras la colisión, el conductor descendió del rodado y mantuvo un intercambio verbal con el propietario del vehículo afectado. Sin embargo, segundos después volvió a subir al auto y aceleró repentinamente.

Lo arrastró y se dio a la fuga En medio de la maniobra, el automovilista arrastró a la víctima aproximadamente 50 metros antes de darse a la fuga.

El hombre quedó herido en la vía pública y debió ser asistido por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que diagnosticaron un politraumatismo de tórax de moderado a grave y dispusieron su traslado al Hospital Santa María.