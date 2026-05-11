Un conductor sufrió un accidente contra un contenedor en Las Heras y resultó con graves heridas

En el accidente, el rodado impactó contra un contenedor en Las Heras. El conductor sufrió graves lesiones y fue trasladado al Hospital Central.

El conductor sufrio graves por el accidente en Las Heras. (Imagen ilustrativa).

Un hombre resultó gravemente herido luego de protagonizar un violento accidente vial la madrugada del domingo en Las Heras, cuando la camioneta que conducía terminó incrustada contra un contenedor ubicado sobre la orilla de la calle. El fuerte impacto movilizó a personal policial y equipos de emergencia durante la madrugada.

De acuerdo con información policial, el siniestro ocurrió cerca de las 5 en la intersección de Olascoaga y Neuquén, en Las Heras, donde una llamada a la línea de emergencia 911 alertó sobre un vehículo accidentado en plena vía pública.

Chocó contra un contenedor De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conductor circulaba a bordo de una Renault Duster cuando de repente, perdió el control del rodado y terminó impactando de manera solitaria contra un contenedor ubicado junto a la calzada.

El fuerte choque provocó importantes daños en la parte frontal de la camioneta y dejó al conductor lesionado dentro del vehículo.

Traslado de urgencia al Hospital Central Al lugar arribó personal policial y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes asistieron al hombre en la escena del accidente.