Lavalle: un hombre resultó gravemente herido tras perder el control de su auto

El conductor viajaba solo y perdió el dominio de su auto, cayendo a un canal en Villa Tulumaya, Lavalle. Fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

El conductor perdió el control de su vehículo y cayó a un canal en Lavalle.

Un hombre de 39 años sufrió heridas graves en la madrugada de este sábado, alrededor de las 3:30 horas, luego de protagonizar un accidente vial en la zona de la calle Doctor Moreno y el puente del arroyo Tulumaya, en Lavalle.

Por razones que se investigan, el conductor perdió el control de su Volkswagen Gol y volcó dentro de un canal. El hombre, que viajaba solo, quedó atrapado dentro del vehículo en aparente estado de shock luego del accidente.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistieron al hombre en el lugar y dispusieron su traslado al Hospital Central, luego de ser diagnosticado con politraumatismos graves.