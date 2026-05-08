Desbarataron una red narco tras hallar cocaína en encomiendas: hay tres detenidos

Una investigación conjunta entre autoridades de Argentina y Francia permitió desarticular parte de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína mediante encomiendas aéreas enviadas desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza .

La causa se inició el pasado 24 de abril, cuando agentes de Aduana y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectaron un paquete sospechoso en el sector courier de exportación. Dentro de una caja plástica encontraron 11 ladrillos de cocaína embalados al vacío y marcados con el símbolo de un escorpión, una modalidad utilizada por bandas narco para identificar cargamentos.

El peso total superaba los 11 kilos y el valor estimado de la droga incautada era de más de 165 mil dólares.

En lugar de secuestrar únicamente el envío, la Justicia autorizó una entrega vigilada internacional para permitir que la encomienda continuara su recorrido bajo control judicial y operativo. El objetivo era identificar a los responsables de la maniobra en el país de destino.

Mientras avanzaba la investigación, un segundo cargamento fue interceptado en Ezeiza. En esa oportunidad, más de 12 kilos de cocaína estaban ocultos dentro de un compresor de aire y cubiertos con parafina para evitar ser detectados por controles aduaneros y perros antinarcóticos.

Las tareas de inteligencia permitieron vincular ambos envíos y detectar la participación de ciudadanos franceses que habían ingresado recientemente al país. A raíz de ello, la Justicia ordenó prohibiciones de salida y emitió pedidos de captura internacional.

Los paquetes fueron embarcados el 1 de mayo en un vuelo de Air France rumbo a París bajo supervisión coordinada entre ambos países. Al arribar a Europa, las autoridades francesas continuaron con la operación controlada.

En paralelo, dos ciudadanos franceses fueron detenidos en Montevideo cuando intentaban regresar a Argentina utilizando documentación falsa. Los sospechosos fueron identificados como Isaac Ben Daoune, de 37 años, y Ahmed Adda Belkocir, de 47, ambos con pedido de captura internacional de Interpol.

Días después, las autoridades francesas confirmaron además la detención de otro hombre en París, señalado como una pieza clave de la organización investigada.

Durante los allanamientos realizados en Buenos Aires, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, documentación, dinero en efectivo y distintos elementos considerados de interés para la causa, que continúa abierta y podría derivar en nuevas detenciones tanto en Sudamérica como en Europa.