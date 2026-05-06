Ruta del Dinero K: Lázaro Báez seguirá detenido en el penal de Ezeiza

El Tribunal Oral Federal N°4 rechazó el pedido de arresto domiciliario tras concluir que su estado de salud es estable y que puede ser tratado en prisión, pese a los planteos de la defensa sobre agravamiento de su situación.

El Tribunal Oral Federal Nº4 rechazó el pedido de arresto domiciliario del empresario santacruceño Lázaro Báez en el marco de la causa conocida “Ruta del Dinero K”, donde fue condenado por lavado de dinero, al considerar que su estado de salud no justifica un cambio en las condiciones de detención y que puede recibir tratamiento adecuado dentro del sistema penitenciario.

El pedido de prisión domiciliaria había sido solicitado por su defensora Yanina Nicoletti, tras argumentar la existencia de “hechos nuevos” que modificaban el escenario previo, entre ellos el deterioro de su atención médica, su 70 años de edad y una situación familiar compleja en El Calafate. Sin embargo, el juez Néstor Costabel, a cargo de la ejecución de la pena, respaldó los informes del Cuerpo Médico Forense, que concluyeron que el empresario “se encuentra clínicamente estable, hemodinámicamente compensado” y que “la privación de la libertad no le impide recuperarse o tratar adecuadamente sus dolencias”.

El argumento de Lázaro Báez sobre su salud y el informe forense En su planteo, Nicoletti sostuvo que desde su traslado a un pabellón común se había producido un “retroceso objetivo” en la atención sanitaria, con falta de controles, especialistas y medicación. También remarcó que Báez padece múltiples enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y EPOC, además de una lesión colónica que requiere seguimiento y que Claudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, atraviesa un tratamiento oncológico.

El informe del Cuerpo Medico Forense de la Corte Suprema concluyó que las patologías que padece el santacruceño son crónicas pero están bajo tratamiento, y remarcaron que no se registraron signos de descompensación. Incluso señalaron que debe continuar con controles médicos periódicos de cardiología, neumonología, diabetología, los cuales pueden realizarse tanto dentro del penal como en centros externos si fuera necesario.

El fiscal Abel Córdoba, coincide con el criterio de los peritos oficiales y sostuvo que no hubo un agravamiento real de las condiciones de detención. Según su dictamen, los estudios médicos fueron “exhaustivos” y no se aportaron pruebas que respalden las denuncias de la defensa. En ese sentido, consideró que no se configuran las causales legales para otorgar el beneficio.