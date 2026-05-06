AFA: las causas por Sur Finanzas tramitarán de forma conjunta en el juzgado de Luis Armella

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió un conflicto de competencia y dispuso que las causas contra la financiera Sur Finanzas , vinculada al entorno del presidente de la Asociación del Futbol Argentino ( AFA ), Claudio “Chiqui” Tapia , se tramiten de manera unificada en el juzgado federal de Luis Armella, en una decisión clave para ordenar una investigación que hasta ahora avanzaba de forma fragmentada.

El fallo firmado por los camaristas de la sala IV Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, zanjó un conflicto de competencia que desde hace meses mantenía de forma paralela dos expedientes sobre presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal, uno a cargo de Luis Armella y otro en manos de Federico Villena de Lomas de Zamora.

Para los casadores, la coexistencia de causas en diferentes juzgados generaba el riesgo de “decisiones contradictorias” y obstaculizaba el avance del proceso, por lo que resultaba necesario concentrar la investigación en un único magistrado.

Presuntas maniobras de lavado e irregularidades en la AFA

Las investigaciones giran en torno a Sur Finanzas, firma del empresario Ariel Vallejo, investigada por un supuesto esquema financiero ilegal que habría operado con clubes del fútbol argentino mediante préstamos, sponsoreos y triangulación de fondos. La causa incluye sospechas de lavado de activos a partir de operaciones que buscaban dar apariencia legal a dinero de origen ilícito.

En ese contexto, el juzgado de Armella ya había avanzado con medidas de prueba relevantes, como allanamientos en oficinas de la financiera, clubes y dependencias vinculadas a la AFA. Los procedimientos permitieron secuestrar documentación, dispositivos electrónicos y registros que, según fuentes judiciales, evidenciaban “indicios de irregularidades” en el manejo de fondos.

La resolución de Casación también recoge el planteo de la fiscal Cecilia Incardona, que impulsó la unificación al considerar que las investigaciones estaban estrechamente conectadas. Incardona advirtió que los hechos analizados forman parte de un mismo entramado y que su tratamiento separado afectaba la eficacia de la pesquisa.

En paralelo, la investigación ya derivó en imputaciones por encubrimiento y destrucción de pruebas contra empleados de la financiera, a partir de mensajes y maniobras detectadas en dispositivos incautados. En los intercambios se registraron instrucciones para eliminar información y ocultar evidencia, lo que reforzó las sospechas sobre el funcionamiento del esquema.

A partir de ahora, la investigación quedará centralizada en el Juzgado Federal Numero 2 de Lomas de Zamora, donde Armella deberá avanzar con las indagatorias, el análisis de pruebas y la eventual definición de responsabilidades.

Precisamente, el magistrado dispuso que la indagatoria de Ariel Vallejo y de su madre Graciela Beatriz Vallejo se realice el próximo 26 de mayo a media mañana, luego que el empresario desoyera la citación judicial prevista a principio de esta semana, cuestión que decantó en un pedido de detención de la fiscal Incardona.