El motivo por el que la fiscalía pidió la detención del financista vinculado a la AFA y a "Chiqui" Tapia

La fiscal Cecilia Incardona y el organismo recaudador ARCA pidieron la detención de Ariel Vallejo , el financista de la AFA cercano a Claudio “Chiqui” Tapia . El pedido también alcanza a su madre, Graciela Vallejo , luego de que ambos no se presentaran a declarar como estaba previsto este martes.

Si tampoco comparecen el viernes a primera hora, será el juez federal Luis Armella quien ordene su arresto. En el expediente hay expectativa sobre una eventual declaración de Vallejo, ya que los investigadores creen que podría aportar información sensible sobre circuitos de dinero que involucrarían a dirigentes del fútbol y de la política.

El caso tomó mayor dimensión días atrás, cuando el Banco Central le aplicó una multa de $5400 millones. La sanción se basa en un sumario que vincula a una de sus casas de cambio con un supuesto “pasamano” de dólar blue por unos 25 millones de dólares.

La investigación, que lleva adelante Armella, apunta a una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de activos a través de operaciones relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y distintos clubes.

Según la hipótesis judicial, Vallejo sería el principal organizador de una estructura integrada por al menos otras catorce personas.

En ese marco, ya se realizaron allanamientos en la financiera Sur Finanzas, en clubes que recibieron transferencias y en distintos inmuebles vinculados a las maniobras bajo sospecha.

Además de Vallejo y su madre, fueron citados otros nombres cercanos a la operatoria, entre ellos Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez —que estuvo detenida al inicio del caso—, junto a una lista más amplia que incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado y Maite Sofía Lorenzo.

El cronograma de indagatorias se extenderá hasta el 30 de mayo, cuando deberán presentarse los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A. y Centro de Inversiones Concordia, otra de las firmas bajo investigación. Mientras tanto, la causa sigue escalando y podría tener derivaciones de peso en el entramado financiero ligado al fútbol argentino.