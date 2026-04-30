Videos: tensión en una carnicería de Maipú por un violento sujeto que entró a la fuerza y agredió a una mujer

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este jueves durante un confuso hecho en una carnicería de Maipú . Al parecer, un sujeto que protagonizó un altercado en la vía pública quiso ocultarse en el comercio, tras amenazar a un motociclista. En medio de eso, agredió a una empleada y la activación de un botón de pánico permitió su detención.

Fuentes allegadas al hecho relataron que, alrededor de las 14, se produjo un encontronazo entre un hombre, identificado como Diego Leonardo Cabrera Molina (39), y otro sujeto con el que mantiene conflictos de vieja data, cerca del cruce de calles Agote y Boedo . El primero intentó hacerlo caer de la moto y no lo logró, pero luego continuó amenazándolo.

Ante eso, el motociclista comenzó a perseguirlo para golpearlo y Cabrera Molina saltó el cerco perimetral de una vivienda del barrio Cema . Acto seguido, trató de ingresar a esa propiedad, pero no lo consiguió.

Frente a eso, el hombre siguió corriendo hasta entrar a una carnicería, donde empujó a una empleada, hizo caer la caja registradora y llegó hasta el patio de la casa donde funciona el local comercial.

En ese instante, se activó el botón de pánico perteneciente a la empresa NVS Seguridad, lo que motivó el inmediato desplazamiento de una movilidad del Cuerpo Motorizado. Seguidamente, los efectivos ingresaron a la parte trasera del negocio y aprehendieron al sospechoso, sacándolo por la fuerza del interior de la carnicería.

El procedimiento quedó registrado por una cámara de seguridad de la mencionada firma de videovigilancia y en el video obtenido se observa el instante en que el sujeto irrumpe en la carnicería, así como también la posterior captura.

Tras la detención, Cabrera Molina fue trasladado hasta una dependencia de la zona, donde quedó a disposición de la Oficina Fiscal Maipú, cuyo personal estuvo a cargo de las primeras actuaciones en la causa.