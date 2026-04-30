Triple crimen en Florencio Varela: se conoció cuándo extraditan a "Pequeño J"

El imputado "Pequeño J" será trasladado desde Perú bajo fuerte custodia el próximo lunes. Está imputado por el secuestro y triple crimen en Florencio Varela.

Triple crimen de Florencio Varela: se conoció la fecha en que “Pequeño J” será trasladado a la Argentina

La causa por el brutal triple crimen ocurrido en Florencio Varela sumará un avance clave el próximo lunes, cuando llegue al país “Pequeño J ”, uno de los principales acusados del expediente. El sospechoso, identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano, será extraditado desde Lima tras varios meses de gestiones entre autoridades argentinas y peruanas.

Su arribo está previsto bajo un estricto operativo de seguridad, y al día siguiente será indagado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón.

De acuerdo a la investigación, el joven de 23 años estaría vinculado a una estructura criminal ligada al narcotráfico, en el marco de una disputa por droga presuntamente robada. En ese contexto, se lo señala como partícipe del plan que derivó en el secuestro y asesinato de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo.

Cómo fue el triple crimen La reconstrucción judicial indica que las víctimas fueron engañadas en Ciudad Evita con la promesa de asistir a una fiesta. Luego fueron trasladadas a una vivienda en Florencio Varela, donde habrían sido torturadas antes de ser asesinadas y enterradas.

Por el caso ya hay 11 imputados, con distintos grados de responsabilidad en delitos como privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio agravado. Tras ser identificado, “Pequeño J” huyó del país, pero fue capturado en Perú gracias a la cooperación internacional.