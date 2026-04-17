Triple crimen en Florencio Varela: Perú autorizó la extradición de "Pequeño J" y comienza el proceso legal

El proceso judicial para traer a Argentina a Tony Valverde Victoriano , alias "Pequeño J" , entró en su fase final. Este viernes se confirmó que las autoridades de Perú notificaron formalmente la disponibilidad del imputado para su extradición, la cual se concretará en un plazo máximo de un mes bajo la coordinación de Interpol .

"Pequeño J" es el principal acusado de un triple crimen que conmocionó a la provincia de Buenos Aires el año pasado. Las víctimas, Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, fueron asesinadas en un contexto de extrema violencia.

La Justicia argentina busca juzgarlo por los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento , y femicidio. Figuras que prevén como única posibilidad la prisión perpetua.

No obstante, la investigación liderada por el Juzgado Federal N° 2 de Morón , a cargo del juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, no se limita a las muertes, sino que se sospecha que Valverde Victoriano formaba parte de una organización dedicada al narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos .

Bajo esta línea, la hipótesis principal indica que los femicidios de las tres mujeres habrían sido el desenlace de disputas internas dentro de esta estructura delictiva.

Los detalles de la extradición

Con la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, se inició la logística diplomática para la llegada de Pequeño J ante la Justicia.

La entrega debe realizarse en los próximos 30 días. Luego, una vez que arribe a territorio argentino, "Pequeño J" será trasladado directamente a sede judicial en Morón para su declaración indagatoria para dar inicio al proceso judicial.

Debido a su peligrosidad y sus vínculos con el crimen organizado, se espera un operativo de traslado con fuerzas especiales.