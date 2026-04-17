Otra vez dañaron la cámara de seguridad de una empresa de videovigilancia en Maipú

Otra vez una empresa pionera en videovigilancia en Mendoza sufrió un ataque contra una cámara de seguridad en Maipú . Esta vez, el hecho vandálico fue perpetrado por menores de edad con una pelota de fútbol. Anteriormente, se registraron hechos similares en los que dañaron los aparatos con disparos de armas de fuego.

El nuevo caso se registró pasadas las 14.30 de este viernes cuando tres adolescentes caminaban por calle Agustín Álvarez , en dirección al este, jugando con una pelota de fútbol. Acto seguido, al llegar al cruce con Tucumán, uno de ellos arrojó el balón deliberadamente contra la cámara de seguridad apostada en esa intersección.

La pelota impactó contra el dispositivo y le produjo daños irreversibles, por lo que tuvo que ser reemplazado producto de los daños generados, explicaron fuentes allegadas a la empresa afectada.

De acuerdo con la denuncia que radicó la empresa a través de la Oficina Fiscal Virtual , uno de los autores utilizaba remera negra con rayas horizontales y pantalón blanco con detalles en rojo y azul; en tanto, el segundo individuo llevaba puesta una remera naranja y pantalón azul; por último, el tercero vestía musculosa roja y pantalón negro.

En la presentación judicial, desde NSV Seguridad subrayaron que se trata de un "hecho de vandalismo" que "afecta el normal funcionamiento de un sistema de videovigilancia destinado a la seguridad de la zona", adjuntando los videos correspondientes para avanzar con las identidades de los menores.

Asimismo, en las redes sociales ofrecieron recompensa al que ofrezca "datos que permitan identificarlos y denunciarlos por daños", sostuvieron desde la firma de seguridad privada. Y agregaron: "Esto no es un juevo. Atenta contra la seguridad de todos nosotros".

Daños previos a cámaras de seguridad

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El actual episodio no es el primero que enfrenta la empresa. El primero de los casos se registró la noche del miércoles 25 de este mes en el ingreso al barrio Parque Norte, un sector considerado peligroso dentro del distrito de Gutiérrez.

Las imágenes captaron a tres sujetos que salieron de esa barriada y se dirigieron hacia un poste donde estaba colocado uno de los domos de videovigilancia. Con algún elemento contundente que arrojaron contra el dispositivo, el aparato cayó y quedó colgando hasta que se perdió por completo la señal de video.

El hecho de mayor gravedad, no obstante, tuvo lugar durante la madrugada del lunes, cuando una cámara registró el ataque contra otro domo en el barrio El Rosal, sobre calle 4, cerca de un pasaje peatonal.

En el video se observa a dos individuos con ropas oscuras que se acercaron al sector donde estaba instalado el dispositivo y dispararon un arma de fuego contra él, destruyéndolo por completo, antes de darse a la fuga.

En ambos casos, la empresa radicó las denuncias correspondientes y las autoridades judiciales tomaron intervención.