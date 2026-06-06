Abigeato en Maipú: robó dos caballos, los faenó y terminó detenido

Un hombre fue detenido este sábado tras un allanamiento llevado a cabo en Maipú . El operativo se enmarcó en la investigación por un caso de abigeato en el que fueron robados y posteriormente faenados dos caballos . El sujeto quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo al reporte policial, el procedimiento fue el resultado de una investigación iniciada tras la denuncia presentada por el encargado de un establecimiento rural de la zona de Isla Grande, quien advirtió la sustracción de dos equinos hembras. A partir de esa presentación, cerca de las 8:50 la Policía desplegó un operativo que incluyó drones, perros de rastreo y personal especializado de distintas áreas.

En las actuaciones intervinieron efectivos de la Subcomisaría Lara, Policía Rural, la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), Canes, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Maipú, Policía Científica, personal municipal de Bromatología y Tránsito y agentes de la Dirección Provincial de Ganadería.

El operativo tuvo lugar en la zona de Isla Grande, en Maipú.

Durante las primeras tareas de búsqueda, los investigadores localizaron a unos 600 metros del lugar del robo restos correspondientes a los animales sustraídos, que habían sido faenados en una finca de la zona. A partir de ese hallazgo se profundizaron las tareas investigativas mediante el análisis de rastros, el trabajo de perros de rastreo y el uso de drones policiales.

caballo faenado 3 Dos caballos fueron robados y faenados. Policía de Mendoza

Las tareas realizadas por el VANT permitieron detectar una vivienda cercana donde podrían encontrarse los responsables del hecho. Con los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia autorizó un allanamiento.

Durante el procedimiento fue aprehendido un hombre de 36 años y se secuestró una importante cantidad de animales y elementos vinculados a la causa. Entre ellos había trece equinos, siete vacas, diez cabras, diez ovejas, siete cerdos adultos y diez lechones.

animales secuestrados en allanamiento en Maipu Se secuestró una importante cantidad de animales. Policía de Mendoza

Además, los efectivos incautaron un freezer, tres bolsas con distintos cortes de carne, herramientas y elementos utilizados para faena, bozales, riendas y tres teléfonos celulares. También fueron secuestrados un Volkswagen Gol y una camioneta Jeep, cuyos neumáticos presentaban coincidencias con las huellas relevadas en la escena del hecho.

carne secuestrada 2 Durante el procedimiento los efectivos incautaron, entre otras cosas, un freezer y tres bolsas con distintos cortes de carne. Policía de Mendoza

Los investigadores incorporaron además un par de zapatillas que presentaría compatibilidad con rastros hallados durante las tareas periciales. En uno de los vehículos también fueron observadas manchas hemáticas que serán sometidas a análisis.

La Dirección Provincial de Ganadería realizó la toma de muestras de la carne secuestrada para determinar su origen mediante estudios de laboratorio. En tanto, el detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Maipú mientras avanza la investigación por el presunto delito de abigeato.