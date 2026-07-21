Imágenes reveladoras: el video completo de los disturbios en Maipú y la agresión previa a los policías

Un video con imágenes reveladoras llegó en las últimas horas a las manos de las autoridades que investigan el accionar de un grupo de policías durante un altercado con vecinos que festejaban el subcampeonato de la Selección argentina en el Mundial 2026 . A eso se le sumaron testimoniales que dieron cuenta de un ataque previo a los funcionarios públicos.

La denuncia anónima que recepcionó la Inspección General de Seguridad ( IGS ) y motivó la apertura de un sumario administrativo que tiene en la mira a tres efectivos policiales. El objetivo de la pesquisa es establecer si existió algún tipo incumplimiento en sus funciones o, en caso de que se hayan defendido de una agresión, un exceso en el ejercicio de la fuerza.

Esa presentación realizada por allegados a los ciudadanos que fueron aprehendidos durante ese episodio, estuvo acompañada por un video filmado por el celular de un testigo. En el mismo se observan a los uniformados reduciendo a una mujer en la vía pública, a quien le propinan patadas en el piso cuando ya está reducida.

Ahora, MDZ tuvo acceso al nuevo material, captado por una cámara de seguridad ubicada sobre calle Maza , que ya es analizado por las autoridades a cargo de la investigación. En el mismo se observa cuando los policías se acercan a grupo de hinchas para pedirles que liberen la calzada, pero estos se niegan y hacen caso omiso a las órdenes policiales.

Testigos agregaron que, en ese instante, las mujeres les arrojan vino y un vaso de acero a los funcionarios públicos, lo que da pie a una posterior agresión física mientras intentaban aprehenderlos.

Incluso, una versión sostiene que los causantes intentaron quitarle el arma reglamentaria y sacarle el chaleco a una mujer policía que participaba del operativo, lo que habría provocado la bronca del personal, explicaron las fuentes consultadas.

Cómo sigue la investigación

Durante la mañana de este martes, el titular de la IGS, Marcelo Puertas, habló con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio y confirmó que "en principio son tres los investigados. Esto no significa que haya más, puede haber más, todo depende de las pruebas que se junten".

El funcionario agregó: "Estamos identificando a los civiles que intervinieron a los fines de tomarles las respectivas audiencias testimoniales para que aporten más pruebas o si hay otros vídeos".

En ese sentido, sostuvo que necesitaban sumar material que permitiera establecer "cómo se inicia toda esta circunstancia, esta refriega. ¿Quién inicia los primeros actos de violencia?".