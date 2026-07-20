Investigan el accionar de la Policía durante un operativo en Maipú: qué ocurrió

La derrota de Argentina ante España por la final del Mundial 2026 dejó un saldo de 37 personas que fueron detenidas o aprehendidas por diferentes delitos en Mendoza.

Uno de los episodios más tensos de la jornada ocurrió en Maipú , en la intersección de las calles Caseros y Maza, donde un grupo de hinchas se concentró para celebrar el desempeño de la Selección Argentina. Una riña entre varias personas obligó a la intervención de la Policía, y en consecuencia, tres efectivos resultaron lesionados y tres personas fueron detenidas.

A su vez, la Inspección General de Seguridad ( IGS ) inició una investigación sobre el accionar de la Policía para determinar si los efectivos procedieron de acuerdo a los protocolos vigentes.

La actuación de la IGS se puso en marcha luego de la difusión de un video en las redes sociales en el que se observa a una mujer agrediendo físicamente a una auxiliar policial. De inmediato, varios efectivos intervienen para reducirla. La controversia surgió porque en las imágenes se ve que la mujer continúa recibiendo golpes cuando ya se encuentra inmovilizada en el suelo.

Hernán Amat , director general de Relaciones con la Comunidad, defendió el accionar policial, aseguró que el video "está mostrado en forma parcial", pero confirmó que se investigará la actuación de los efectivos involucrados.

"Es cierto que hay una actuación iniciada en la IGS, pero el video está mostrado en forma parcial. Los efectivos habían sido agredidos en forma previa por estas personas. Ingresaron a una riña entre ellos y luego procedieron a aprehenderlos", explicó el funcionario.

"Hay que destacar que los policías son seres humanos. Hay un expediente en la IGS para que se estudie el caso. Si corresponde, se aplicará sanción. Pero resaltamos la violencia que habían sufrido los efectivos", añadió.

Como resultado de los incidentes, tres policías sufrieron lesiones, algunos de ellos con cortes en el rostro. En tanto, las tres personas detenidas fueron trasladadas a una dependencia policial.

El balance del operativo por la final del Mundial

En total, este domingo 37 personas fueron detenidas o aprehendidas por diferentes delitos:

19 personas en el Gran Mendoza.

7 en el Este.

6 en el Sur.

5 en el Valle de Uco.

Además, Amat confirmó que a lo largo del Mundial hubo más de 200 personas que fueron detenidas o aprehendidas.

Por su parte, este domingo no se registraron inconvenientes en el transporte público, a diferencia de lo ocurrido en el partido de Argentina vs. Inglaterra, donde varias unidades fueron dañadas.

"Trabajamos en forma conjunta con las empresas de colectivos y con la Subsecretaría de Transporte. No tenemos reportes de daños a colectivos", indicó el funcionario.

Operativo por el Día del Amigo

Más allá de los trabajos realizados durante la final del Mundial, el Ministerio de Seguridad también realizó controles en el marco del Día del Amigo. El operativo comenzó el jueves y se extenderá durante el lunes.

Este lunes, los controles por el Día del Amigo estarán centrados en los espacios verdes.

"Hemos trabajado durante el fin de semana con campañas de prevención. Estuvimos viernes en la noche, sábado y domingo. Hoy seguiremos en los espacios verdes para que todo transcurra con normalidad", mencionó Amat.

En tanto, destacó que este lunes no habrá refuerzo de personal, ya que el domingo hubo recargo por el operativo realizado.