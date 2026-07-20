La Ciudad de Mendoza homenajeará a Liliana Bodoc con la presentación de un libro inédito y una película

La Ciudad de Mendoza realizará este martes 21 de julio una jornada especial para homenajear a la escritora Liliana Bodoc , en el marco del Día Provincial de la Literatura Infantil y Juvenil . La actividad comenzará a las 19 en el Teatro Quintanilla, con entrada gratuita , y combinará literatura y cine para celebrar el legado de la influyente autora.

El encuentro incluirá la presentación, por primera vez en Mendoza, del libro "Volver a conocer el fuego", además de la proyección de "Tras la montaña", una película inspirada en el universo de La Saga de los Confines . La propuesta busca acercar al público tanto la faceta pedagógica como la obra literaria de Bodoc .

La fecha conmemora el nacimiento de la escritora, nacida en Santa Fe en 1958 y radicada desde pequeña en Mendoza, cuya trayectoria la convirtió en una referente de la literatura infantil, juvenil y fantástica en español.

La presentación de "Volver a conocer el fuego" estará a cargo de Mariana Guzzante, responsable de la Librería Liliana Bodoc y de la Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, junto al equipo que trabajó en la publicación.

La obra integra una trilogía que reúne los talleres literarios dictados por Bodoc en distintos puntos del país. El material fue elaborado a partir de la desgrabación de clases, apuntes y otros registros que permitieron recuperar su mirada sobre el oficio de escribir.

Hugo Chiavetta, hermano de la autora, destacó el trabajo realizado para concretar la publicación: "Se tomaron el trabajo de desgrabar todos los talleres literarios que Lili dio en Mendoza y en muchas partes del país. Llegó material de todos lados, una cantidad impresionante que obligó a un gran trabajo de las editoras. Van a ser tres libros en total". Además, aseguró: "Leer esos libros es como hacer un taller con Liliana. Para la gente que empieza el camino de la creación literaria es una oportunidad de aprender directamente de ella".

La Ciudad de Mendoza realizará un homenaje a Liliana Bodoc con actividades abiertas al público en el Teatro Quintanilla. Prensa Ciudad de Mendoza

Una película inspirada en La Saga de los Confines

Luego de la presentación del libro se proyectará "Tras la montaña", dirigida por Ricardo Funes. El filme sigue la travesía de un grupo de andinistas mendocinos que recorrió antiguos caminos incas a través de la Cordillera de los Andes, en una propuesta inspirada en el universo creado por Bodoc.

Según explicó Chiavetta, la relación entre la película y la escritora también está presente en el contenido del guion: "En el mismo guion de la película hay textos de La Saga de los Confines, en un capítulo llamado 'Divisadero Largo' donde Liliana reflexiona sobre la montaña".

Liliana Bodoc, una autora que sigue vigente

Liliana Bodoc publicó en el año 2000 "Los días del venado", la primera entrega de La Saga de los Confines, una trilogía que marcó un hito en la literatura fantástica en español y fue traducida a distintos idiomas. A lo largo de su carrera escribió cerca de medio centenar de libros para niños, jóvenes y adultos.

Tras su fallecimiento, ocurrido en 2018, su obra continuó expandiéndose a través de nuevos proyectos editoriales y del trabajo de la Fundación Liliana Bodoc. El homenaje organizado por la Ciudad de Mendoza busca mantener vivo ese legado y acercarlo a nuevas generaciones de lectores.