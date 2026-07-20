Estos peajes ya no aceptan efectivo: así se podrá pagar desde ahora

Los conductores que circulen por las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas deberán adaptarse a una nueva modalidad de cobro de peajes . Desde ahora, las cabinas dejaron de aceptar pagos en efectivo y solo se podrá abonar mediante medios electrónicos, una medida que busca agilizar el tránsito y reducir las demoras.

La decisión forma parte del proceso de modernización impulsado por la concesionaria Corredor Ezeiza-Cañuelas (Corredur), que avanza con un sistema de cobro digital. De esta manera, quienes viajen hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza o pasen para el sur del conurbano bonaerense deberán contar con alguno de los medios de pago habilitados.

El nuevo esquema elimina el uso de dinero en efectivo en las cabinas para reducir los tiempos de espera y avanzar hacia un sistema de cobro completamente electrónico, evitando que los conductores se detengan para pagar, especialmente durante los horarios de mayor tránsito.

La implementación es gradual en las estaciones ubicadas sobre el corredor, entre ellas las de Tristán Suárez, Uribelarrea, Cañuelas e Hinojo.

Quienes circulen por las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas podrán abonar el peaje mediante distintos medios:

TelePASE, que permite el cobro automático mediante el TAG adherido al parabrisas.

Tarjetas de crédito y débito contactless, apoyando el plástico en el lector habilitado.

Código QR, a través de billeteras virtuales compatibles.

Pago por patente, para consultar y cancelar las pasadas registradas de manera online.

En el caso del pago por patente, el tiene que ingresar al sitio de Corredur, consultar las pasadas pendientes con los datos del vehículo y completar el pago de forma electrónica.

Qué ocurre si pasás sin TelePASE

Los vehículos que pasen las nuevas cabinas electrónicas sin un TelePASE activo tampoco podrán abonar en efectivo. En esos casos, deberán regularizar el viaje mediante el sistema de pago por patente.

Si el importe no se cancela dentro del plazo previsto, el conductor podrá afrontar un recargo. De acuerdo con la normativa de la Dirección Nacional de Vialidad, la tarifa puede ascender hasta el doble del valor del peaje.

Además, la concesionaria recordó que las pasadas pueden demorar hasta 72 horas hábiles en aparecer reflejadas en la plataforma, por lo que recomienda verificar el estado antes de considerar que el viaje no fue registrado.