Anses sigue con el calendario de julio: quiénes cobran este martes

Anses avanzará este martes con una nueva jornada del cronograma de pagos. Cobrarán jubilados, AUH, SUAF, Asignación por Embarazo y Becas Progresar, entre otras prestaciones.

Tras el inicio de una nueva semana de pagos, Anses seguirá este martes 21 de julio con el cronograma previsto para jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones. Durante la jornada también continuará el calendario de las Becas Progresar, que comenzó el viernes pasado.

El calendario de pagos se organiza por terminación de DNI y alcanza a jubilaciones mínimas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), la Asignación por Embarazo y otros beneficios administrados por el organismo. Además, los haberes de julio incorporan el aumento del 2,15% y el bono previsional para quienes reúnen las condiciones establecidas.

Las acreditaciones se realizarán de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. NA Este martes será el turno de los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 8. También cobrarán los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos finalizados en 8.

La Asignación por Embarazo se acreditará a las beneficiarias con DNI terminado en 6. Además, continuará el pago de las Becas Progresar y, en esta oportunidad, recibirán el beneficio los estudiantes con DNI terminados en 4 y 5.

Otras prestaciones con pagos vigentes Durante este período siguen disponibles las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción para todas las terminaciones de DNI dentro del calendario establecido.