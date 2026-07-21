Anses sigue con el calendario de julio: quiénes cobran este martes
Anses avanzará este martes con una nueva jornada del cronograma de pagos. Cobrarán jubilados, AUH, SUAF, Asignación por Embarazo y Becas Progresar, entre otras prestaciones.
Tras el inicio de una nueva semana de pagos, Anses seguirá este martes 21 de julio con el cronograma previsto para jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones. Durante la jornada también continuará el calendario de las Becas Progresar, que comenzó el viernes pasado.
El calendario de pagos se organiza por terminación de DNI y alcanza a jubilaciones mínimas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), la Asignación por Embarazo y otros beneficios administrados por el organismo. Además, los haberes de julio incorporan el aumento del 2,15% y el bono previsional para quienes reúnen las condiciones establecidas.
Este martes será el turno de los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 8. También cobrarán los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos finalizados en 8.
La Asignación por Embarazo se acreditará a las beneficiarias con DNI terminado en 6. Además, continuará el pago de las Becas Progresar y, en esta oportunidad, recibirán el beneficio los estudiantes con DNI terminados en 4 y 5.
Otras prestaciones con pagos vigentes
Durante este período siguen disponibles las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción para todas las terminaciones de DNI dentro del calendario establecido.
También permanece abierto el período de pago para la Asignación por Maternidad y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, de acuerdo con las fechas definidas por Anses.