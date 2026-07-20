Anses: de cuánto será el aumento de la AUH en agosto con montos confirmados

La AUH de Anses confirmó los nuevos montos actualizados tras el aumento previsto para agosto. Las fechas clave para el cobro.

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un aumento del 1,9% en agosto de 2026, como consecuencia de la actualización mensual de las prestaciones sociales basada en el índice de inflación informado por el Indec para junio. La medida también impactará en otros beneficios administrados por la Anses.

Con este ajuste, el valor bruto de la AUH se eleva a $150.861,90 por hijo. Como ocurre habitualmente, el organismo abonará el 80% del beneficio, equivalente a $120.689,52, mientras que el 20% restante ($30.172,38) permanecerá retenido hasta que los titulares presenten la Libreta AUH con la documentación correspondiente sobre salud, vacunación y escolaridad.

Tarjeta Alimentar de Anses: los montos continúan vigentes Las familias que perciben la AUH y cumplen con los requisitos seguirán cobrando automáticamente la Tarjeta Alimentar, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Los valores establecidos para agosto son:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425. Además, las familias con niños de hasta 3 años que reúnan las condiciones exigidas podrán acceder al Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Quiénes acceden al beneficio La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática a: