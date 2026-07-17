Anses continúa con los pagos de julio: quiénes cobran este viernes 17
Anses pagará jubilaciones, AUH, SUAF y otras asignaciones. Además, comenzará el calendario de las Becas Progresar.
Anses continuará este viernes 17 de julio con el calendario de pagos para jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones. Durante la jornada también comenzará el cronograma correspondiente a las Becas Progresar. Los pagos de julio se realizan según la terminación del DNI.
En esta fecha cobrarán beneficiarios de jubilaciones y pensiones mínimas, AUH, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Prenatal, según la terminación de su DNI.
Quiénes cobran Anses este viernes 17 de julio
Este viernes cobrarán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 6. Los haberes incluyen el aumento de julio y, en los casos correspondientes, el bono previsional de hasta $70.000.
También recibirán el pago los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo cuyos documentos terminan en 6. En el caso de la Asignación por Embarazo, Anses pagará a las beneficiarias con DNI terminado en 4.
Además, la Asignación por Prenatal corresponderá a los titulares con documentos terminados en 6 y 7.
Anses comienza a pagar las Becas Progresar
El viernes también comenzará el calendario de pagos de las Becas Progresar. En la primera jornada cobrarán los estudiantes con DNI terminados en 0 y 1. El cronograma seguirá el lunes 20 con los documentos terminados en 2 y 3. Luego cobrarán las terminaciones 4 y 5 el martes 21; 6 y 7 el miércoles 22; y 8 y 9 el jueves 23.
Otras prestaciones disponibles de Anses
Durante esta jornada también continúan disponibles las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción para todas las terminaciones de DNI.
Lo mismo ocurre con la Asignación por Maternidad y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, cuyos períodos de pago permanecen vigentes para todos los documentos.