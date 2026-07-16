Anses confirmó cuándo se pagan las Becas Progresar en julio
Anses publicó el calendario de pagos de julio para las Becas Progresar. Los depósitos comenzarán el 17 de julio y se realizarán según la terminación del DNI.
Anses dio a conocer el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondiente a julio. El cronograma comenzará el viernes 17 y se extenderá durante la semana siguiente, con fechas organizadas según la terminación del DNI de cada beneficiario.
Las Becas Progresar están destinadas a estudiantes de distintos niveles educativos y son administradas por el Ministerio de Capital Humano. Los pagos se realizan a través de Anses y pueden consultarse desde Mi Anses o en los canales oficiales del programa.
Cuándo paga Anses las Becas Progresar
El calendario de julio quedó establecido de la siguiente manera:
- Viernes 17 de julio: DNI terminados en 0 y 1.
- Lunes 20 de julio: DNI terminados en 2 y 3.
- Martes 21 de julio: DNI terminados en 4 y 5.
- Miércoles 22 de julio: DNI terminados en 6 y 7.
- Jueves 23 de julio: DNI terminados en 8 y 9.
Cuánto se cobra en julio
El monto base de las Becas Progresar es de $35.000 por mes. En algunos casos, quienes obtuvieron recientemente la aprobación de la beca podrán percibir pagos retroactivos correspondientes a meses anteriores, por lo que el importe acreditado puede ser mayor.
Cómo consultar la fecha de cobro
Los beneficiarios pueden verificar el día de pago desde Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También es posible consultar el estado de la beca y la fecha de acreditación desde la plataforma oficial de Progresar.