Presenta:

Sociedad

|

Anses

Anses confirmó cuándo se pagan las Becas Progresar en julio

Anses publicó el calendario de pagos de julio para las Becas Progresar. Los depósitos comenzarán el 17 de julio y se realizarán según la terminación del DNI.

MDZ Sociedad

Anses difundió las fechas de pago de las Becas Progresar para julio.

Anses difundió las fechas de pago de las Becas Progresar para julio.

Anses dio a conocer el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondiente a julio. El cronograma comenzará el viernes 17 y se extenderá durante la semana siguiente, con fechas organizadas según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Las Becas Progresar están destinadas a estudiantes de distintos niveles educativos y son administradas por el Ministerio de Capital Humano. Los pagos se realizan a través de Anses y pueden consultarse desde Mi Anses o en los canales oficiales del programa.

Los pagos de Progresar comenzar&aacute;n el 17 de julio y se extender&aacute;n hasta el 23.

Los pagos de Progresar comenzarán el 17 de julio y se extenderán hasta el 23.

Cuándo paga Anses las Becas Progresar

El calendario de julio quedó establecido de la siguiente manera:

  • Viernes 17 de julio: DNI terminados en 0 y 1.
  • Lunes 20 de julio: DNI terminados en 2 y 3.
  • Martes 21 de julio: DNI terminados en 4 y 5.
  • Miércoles 22 de julio: DNI terminados en 6 y 7.
  • Jueves 23 de julio: DNI terminados en 8 y 9.

Cuánto se cobra en julio

El monto base de las Becas Progresar es de $35.000 por mes. En algunos casos, quienes obtuvieron recientemente la aprobación de la beca podrán percibir pagos retroactivos correspondientes a meses anteriores, por lo que el importe acreditado puede ser mayor.

Cómo consultar la fecha de cobro

Los beneficiarios pueden verificar el día de pago desde Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También es posible consultar el estado de la beca y la fecha de acreditación desde la plataforma oficial de Progresar.

Archivado en

Notas Relacionadas