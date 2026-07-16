Anses confirmó cuándo se pagan las Becas Progresar en julio

Anses publicó el calendario de pagos de julio para las Becas Progresar. Los depósitos comenzarán el 17 de julio y se realizarán según la terminación del DNI.

Anses difundió las fechas de pago de las Becas Progresar para julio.

Anses dio a conocer el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondiente a julio. El cronograma comenzará el viernes 17 y se extenderá durante la semana siguiente, con fechas organizadas según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Las Becas Progresar están destinadas a estudiantes de distintos niveles educativos y son administradas por el Ministerio de Capital Humano. Los pagos se realizan a través de Anses y pueden consultarse desde Mi Anses o en los canales oficiales del programa.

Los pagos de Progresar comenzarán el 17 de julio y se extenderán hasta el 23. Cuándo paga Anses las Becas Progresar El calendario de julio quedó establecido de la siguiente manera:

Viernes 17 de julio: DNI terminados en 0 y 1.

Lunes 20 de julio: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 21 de julio: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 22 de julio: DNI terminados en 6 y 7.

Jueves 23 de julio: DNI terminados en 8 y 9. Cuánto se cobra en julio El monto base de las Becas Progresar es de $35.000 por mes. En algunos casos, quienes obtuvieron recientemente la aprobación de la beca podrán percibir pagos retroactivos correspondientes a meses anteriores, por lo que el importe acreditado puede ser mayor.