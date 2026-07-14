El crudo relato de uno de los mendocinos que asegura haber sido torturado por la policía de La Rioja

Hace casi un mes trascendió el caso de dos mendocinos, de 44 y 46 años, que denunciaron haber sido detenidos ilegalmente en San Luis por parte de la Policía de La Rioja, quienes los trasladaron hacia una dependencia de dicha provincia, en donde manifiestan haber sido víctimas de golpes y torturas por parte de los uniformados. El motivo, según relata una de las víctimas, es que los uniformados aseguraban que habían sido los autores de un robo de $24.000.000.

En diálogo con el programa Digamos Todo, de la 105.5 FM, MDZ Radio, Diego Estrada -uno de los mendocinos implicados- relató con lujo de detalles el suplicio por el que pasaron él y su cuñado Gerardo.

Escuchá la entrevista completa a uno de los mendocinos detenidos "ilegalmente" en La Rioja Así fue la traumática detención de los mendocinos en La Rioja Los denunciantes, oriundos de Maipú, aseguraron que fueron detenidos mientras dormían en la vivienda de un familiar ubicada en Candelaria, en la provincia de San Luis. "Habíamos ido a pasar el fin de semana largo a la casa de un tío en Candelaria, en San Luis. Nosotros decidimos volvernos el día 16 de junio a primera hora. Yo me fui a acostar tipo 11", relato. En ese marco, detalló que su primo Darío -que estaba con su padre- y su cuñado Gerardo permanecieron despiertos hasta pasada la medianoche debido a un tema de salud de uno de los tres.

Fue pasada la una de la madrugada cuando los ladridos de un perro los despertó. A partir de ese momento, comenzó el calvario. Un grupo de cuatro policías comenzó a gritar el nombre de Darío, el dueño del puesto en el que se encontraban alojados los mendocinos. "Estamos buscando a un tercero", decían los uniformados, por lo que fueron a buscar al interior de la vivienda a Diego. "Levantate hijo de puta", le decían los oficiales a punta de pistola, según el relato del mendocino. Tras revisarles la suela de los calzados, los efectivos sentenciaron: "Son ustedes los que han robado". Acto seguido, procedieron a llevárselos.

Según las palabras de Diego Estrada, los policías les exigían "devolvé la plata". Los oficiales los acusaban de haber robado $24.000.000. En ese sentido, decían que si colaboraban iban a "hacer un bien para el que le han robado, un bien para nosotros y un bien para ustedes" . Los mendocinos en todo momento negaron haber sido los autores del robo, aunque no fueron escuchados. "Fue un secuestro porque no tenían ni orden de allanamiento, ni denuncia, ni sabían quiénes éramos nosotros", remarcó Diego.