Detuvieron a la mamá del nene de 8 años hallado muerto en Misiones: la hipótesis que la complica

La mamá del nene de 8 años hallado muerto en el lunes en su domicilio en la ciudad misionera de Santa Ana, ubicada a 30 kilómetros al norte de Posadas sobre el río Paraná, fue detenida acusada de homicidio. La mujer de 30 años se encontraba internada en el hospital Ramón Madariaga de Posadas y fue dada de alta este martes en horas de la mañana.

El niño fallecido fue identificado como Ilán Mareco Vázquez, de 8 años . La causa está caratulada preventivamente como "homicidio agravado por el vínculo".

El trágico suceso se desencadenó el lunes por la mañana en una vivienda del barrio Nueva Ciudad del Este, en Santa Ana. Tras un llamado al 911, los efectivos policiales ingresaron al domicilio y constataron el fallecimiento del menor.

En la misma habitación se encontraba la madre con cortes en el cuerpo que, según las pericias preliminares, se habría auto infligido tras supuestamente cometer el homicidio. Luego de ser estabilizada en el nosocomio de Santa Ana, fue derivada al Hospital Ramón Madariaga de Posadas bajo custodia policial. Los médicos autorizaron su alta tras constatar su evolución favorable.

En declaraciones a la prensa local, funcionarios de la Dirección de Asuntos de Familia y Género confirmaron que el núcleo familiar arrastraba un severo historial de violencia doméstica. "Entre 2024 y 2026, la pareja había cruzado denuncias por maltrato y problemas de convivencia ". "El testimonio de sus allegados reveló una realidad oculta de maltrato sistemático ", aseguraron.

María Itatí Olmedo, tía del nene fallecido y hermana de la acusada, describió un escenario de violencia cotidiana e impunidad en el hogar. "La agresividad de la mujer hacia sus hijos era habitual, especialmente cuando el padre se ausentaba por trabajo", dijo en declaraciones a Misiones On-Line.

Olmedo también hizo referencia a los antecedentes de salud mental de su hermana, señalando que "tenía indicado un tratamiento médico con controles y medicación inyectable en Posadas, el cual había decidido abandonar de manera unilateral". Recordó un episodio violento ocurrido tiempo atrás en la localidad de Loreto. "En una oportunidad atacó a su pareja y agredió físicamente a una mujer policía antes de ser demorada".

¿Brote psicótico?

Aunque inicialmente se barajó la hipótesis de que la mujer pudiera haber actuado bajo un brote psicótico, los exámenes médicos preliminares realizados tras su internación descartarían patologías psiquiátricas activas que impidan comprender la criminalidad de sus actos, dijeron fuentes policiales.

Por su parte, las otras dos hijas de la mujer detenida, de 15 y 10 años, continúan bajo el cuidado provisorio de una tía materna mientras los gabinetes interdisciplinarios de la Justicia y los organismos de protección de la niñez evalúan su situación sociofamiliar.