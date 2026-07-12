Misiones: "Movimiento por lo que viene," el nuevo espacio político del gobernador Passalacqua

El gobernador de Misiones , Hugo Passalacqua, formalizó el quiebre con el ex mandatario y actual diputado provincial Carlos Rovira al conocerse su propio espacio político denominado "Movimiento por lo que Viene". El anuncio lo realizó el ministro Coordinador de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori, a través de sus redes sociales. Esta nueva estructura política cuenta con el amplio apoyo de sus funcionarios y de varios legisladores provinciales.

El anuncio lo hizo el ministro Coordinador de Gabinete Carlos “Kako” Sartori, a través de sus redes sociales.

Esta nueva estructura política cuenta con el apoyo de sus funcionarios, varios diputados provinciales, el ex gobernador (2019-2023); ex vicegobernador durante el primer mandato de Passalacqua (2015-2019) y actual legislador nacional Oscar Herrera Ahuad (estuvieron juntos en el palco en el acto de la Independencia Argentina) y unos 75, de los 79 jefes comunales. También tiene el acompañamiento del Movimiento de Mujeres Renovadoras; más de 12 partidos provinciales y gremios.

Aún no tuvo definiciones el presidente de la Cámara de Legisladores provinciales Sebastián Macías; ungido a este cargo por Rovira. Tampoco lo hicieron los demás senadores y diputados nacionales.

Si bien no se expidió abiertamente sabido es que existe, por el momento un alejamiento político interno entre el gobernador Hugo Passalacqua y el vicegobernador Lucas Romero Spinelli.

Spinelli, ungido vicegobernador en 2023 a través de la Renovación Neo, estaría más cercano a Encuentro Misionero, creado por Rovira, en remplazo del Frente Renovador de la Concordia Social y la Renovación Neo.

No obstante, esta situación política interna no dificulta la relación institucional de gobierno que mantienen ambos.

De hecho, el pasado Nueve de Julio compartieron el palco en el acto central en la ciudad de Cerro Corá.

Es que a Passalacqua se le reconoce saber diferenciar lo institucional de gobierno con lo político interno. “Para Passalacqua primero está la provincia y el bienestar de la gente y luego lo político”; dijo un funcionario provincial.

62% de imagen positiva en Misiones

Sabido es que para el gobernador Passalacqua es prematuro hablar de candidaturas para las elecciones del 2027.

No obstante, todo hace suponer, como se publicara en ediciones anteriores de MDZ, que buscará su reelección.

Passalacqua cuenta con una imagen positiva a nivel nacional 52,6% que sube al 62% a nivel provincial, según una encuesta realizada por la consultora CB en la primera semana de julio.

La pregunta que se impone en este frente oficialista es quién lo acompañará como candidato a vicegobernador.

Los intendentes, quienes fueron los primeros en anunciar el apoyo al mandatario provincial, desean que sea un jefe comunal. “Nosotros siempre reclamamos mayor participación en las decisiones políticas, reconocemos que Hugo (Passalacqua) nos da el lugar que nos merecemos y por eso decidimos acompañarlo. Estamos convencidos que cuando llegue el momento nos consultará y nos dará el lugar que nos corresponde”; dijo un Intendente del Norte de la Provincia.

Este intendente, cercano a las Cataratas del Iguazú también sostuvo que “la lista de candidatos a diputados provinciales debería ocuparla varios alcaldes que finalizan sus mandatos porque son el primer eslabón entre los dirigentes políticos y los ciudadanos”.

Encuentro Misionero: expectativas en el oficialismo

Por su lado en Encuentro Misionero se espera las decisiones que adopte su creador el diputado provincial Carlos Rovira.

Por el momento se sabe de algunos nombres como candidatos a intendente de Posadas.

Con respecto a la gobernación, en un primer momento se anunció la candidatura del actual jefe comunal de la Capital Provincial Leonardo “Lalo” Stelatto a quien se le reconoce una buena imagen.

Según la consultora CB Global el jefe comunal posadeño se ubica en segundo lugar a nivel nacional con el 60,5%.

Stelatto mantiene una buena relación con el gobernador Passalacqua desde el primer mandato (2015-2019) cuando fue presidente de Vialidad Provincial.

Si bien desde Encuentro Misionero se anunció su candidatura a Gobernador, el propio Stelatto no lo confirmó ni lo desmintió abiertamente.

Otras fuerzas políticas con miras a 2027

En otros espacios políticos en Misiones los movimientos con miras a las elecciones 2027 no se manifiestan tan abiertamente.

Sabido es que en la Libertad Avanza el diputado nacional; ex tenista profesional Diego Hatfield buscará sentarse en el sillón de la “Rosadita” misionera. Estaría acompañado de Valería Soczuk, la flamante directora de la Escuela de Dirigentes en Posadas fundada por la secretaria general de la presidencia Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Martín Menem.

El radical libertario diputado provincial Martín Arjol dejó entrever sus intenciones de llegar a la gobernación. Arjol no logró acceder a este cargo en el 2023 cuando se impuso Passalacqua.

En el Pro se especula con la posible candidatura del presidente del bloque de senadores de este partido Martín Goerling.

En cierta forma el Senador dejó abierta esta posibilidad hace unos días en una entrevista con MDZ. Cuando se le preguntó si está pensando en el 2027, respondió que sí.

De su parte el ex policía y actual diputado provincial Ramón Amarilla dijo abiertamente que le gustaría ser gobernador de la Provincia.

Sin embargo, la mayoría de sus aliados políticos habrían cerrado acuerdo con la Libertad Avanza.

Por último, el radicalismo misionero esta muy callado. Poco se sabe de su presidente, el ex legislador provincial Ariel “Pepe” Pianessi. Sólo algunas críticas a la Libertad Avanza.