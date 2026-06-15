Motosierra en Misiones: Hugo Passalacqua anunció una fuerte reestructuración del Gabinete y fusionará ministerios
Con miras al presupuesto 2027, el mandatario propone reducción y absorción de ministerios, secretarías y subsecretarías.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, confirmó que realizará una restructuración del gabinete ministerial. “Instruí al Ministerio de Hacienda para que, a través de la Dirección de Presupuesto, avance en la reestructuración y reorganización de los ministerios y áreas de Gobierno de cara al Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio del 2027”, comunicó el mandatario provincial a través de su cuenta de X.
Passalacqua sostuvo que “tenemos la responsabilidad de consolidar un Estado cada vez más cercano, austero y eficiente, que optimice los recursos públicos, eliminando superposiciones y garantizando un mejor servicio a la gente”.
La medida apunta a reorganizar los organismos estatales de cara al próximo ejercicio
Si bien no hubo información oficial sobre qué organismos sería restructurados fuentes allegadas al gobierno provincial aseguraron que se proyecta la absorción de ministerios como Agricultura Familiar y Acción Cooperativa, fusionándolos con las carteras de Agro, Ecología e Industria.
El área de Energía pasaría a depender de Obras Públicas, bajo el “paraguas” del Ministerio de Hacienda. También se eliminarán subsecretarías, direcciones generales y coordinaciones para achicar la burocracia estatal.