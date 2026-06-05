Femicidio de Dulce Candia: "En la comisaría de la mujer no me quisieron tomar la denuncia"

La madre de Dulce María Beatriz Candia , la adolescente víctima de femicidio en Eldorado, denunció públicamente que intentó radicar la denuncia por la desaparición de su hija el mismo día en que dejó de verla, pero que en la Comisaría de la Mujer le dijeron que no podían recibirla y la derivaron a otra dependencia .

“Me dijeron que no podían tomarme la denuncia y que tenía que ir a la comisaría del kilómetro 2”, relató Lilian Maciel durante una movilización realizada en el marco de Ni Una Menos y del reclamo de justicia por el femicidio de su hija de 17 años.

El femicidio de Dulce María Beatriz Candia conmocionó a la provincia de Misiones.

La mujer explicó que la Comisaría de la Mujer se encuentra sobre la avenida San Martín, en el kilómetro cuatro de Eldorado, a pocas cuadras de su vivienda. Sin embargo, aseguró que no pudo trasladarse hasta la otra dependencia policial porque carecía de dinero para el transporte y atravesaba problemas de salud.

“Tenía que caminar dos kilómetros porque no tenía plata para el colectivo. Soy diabética e hipertensa y no podía llegar caminando hasta la comisaría del kilómetro 2”, expresó.

Una familia atravesada por la pobreza

Lilian Maciel, su esposo Narciso Candia y tres de sus hijos viven en el barrio Avanti, en el kilómetro tres de Eldorado, en una situación de extrema vulnerabilidad económica.

Según relató la mujer, tras no poder formalizar la denuncia en un primer momento, volvió a insistir junto al padre de la adolescente y finalmente logró radicar la presentación policial. Para entonces, sin embargo, ya habían transcurrido varios días desde la desaparición de la joven.

Dulce María Beatriz Candia fue vista por última vez el 17 de mayo. De acuerdo con la información incorporada a la causa, la adolescente salió de su casa con destino a una iglesia y nunca regresó.

Su cuerpo fue hallado el 28 de mayo dentro de una cámara séptica de una obra en construcción abandonada del barrio El Tucán, en el kilómetro cuatro de El Dorado, a unas 15 cuadras de la vivienda familiar.

La denuncia y los protocolos vigentes

El planteo realizado por la madre de la víctima cobró relevancia debido a que los protocolos vigentes establecen que las denuncias por averiguación de paradero deben ser recibidas de manera inmediata, sin necesidad de esperar 24 ni 48 horas.

Además, cualquier dependencia policial tiene la obligación de recepcionar la denuncia y activar los mecanismos de búsqueda correspondientes desde el primer momento.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa avanzando. El único detenido por el caso es Mario Alberto Y., un remisero de 46 años señalado como principal sospechoso del crimen. Está previsto que sea indagado este jueves por la jueza de Instrucción N.º 1 de Eldorado, María Laura Rodríguez.

Las pericias y la búsqueda del celular de la víctima

En paralelo, los investigadores profundizan el análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos realizados esta semana. Las pericias son llevadas adelante por especialistas que intentan reconstruir comunicaciones, movimientos y registros digitales que permitan esclarecer qué ocurrió con la adolescente antes de su muerte.

Uno de los elementos que sigue siendo considerado clave para la investigación es el teléfono celular de Dulce, que todavía no fue encontrado. Los investigadores creen que el dispositivo podría aportar información relevante sobre sus últimos contactos y desplazamientos.

También fue descartada la hipótesis de un posible embarazo de la adolescente, una de las líneas de análisis que habían surgido durante los primeros días de la investigación.

Las pericias forenses determinaron que Dulce Candia murió por asfixia mecánica. La causa continúa en plena etapa investigativa para establecer las circunstancias completas del femicidio y determinar si existieron otras personas con participación o conocimiento de lo ocurrido.

Qué hacer ante la desaparición de una persona

Ante la desaparición de un familiar o de cualquier persona cercana, la denuncia debe realizarse de manera inmediata. No existe ningún plazo mínimo de espera y no es necesario aguardar 24 ni 48 horas para dar aviso a las autoridades.

La denuncia puede ser presentada por cualquier persona, tenga o no vínculo familiar con quien es buscado, y puede realizarse en cualquier comisaría, fiscalía o juzgado, independientemente de la jurisdicción donde ocurrió la desaparición.

Las fuerzas de seguridad están obligadas a recibir la denuncia y activar de inmediato los protocolos de búsqueda. En caso de que una dependencia se niegue a tomar la presentación, el Ministerio de Seguridad de la Nación recomienda comunicarse con la línea gratuita 134 para informar la situación y solicitar intervención.