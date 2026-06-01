El desgarrador pedido del padre de Dulce Candia: "Estoy destrozado por todo lo que me pasó"

El padre de Dulce María Beatriz Candia, la adolescente de 17 años hallada asesinada en Eldorado, pidió justicia y reclamó que el crimen no quede impune, mientras avanza la investigación judicial con el análisis de teléfonos celulares y otras pruebas clave para reconstruir las horas previas al homicidio.

Tras la detención del principal sospechoso por el crimen de Dulce María Beatriz Candia, la adolescente de 17 años hallada asesinada en la ciudad misionera de Eldorado , su padre, Narciso Candia, pidió que el caso no quede impune.

El cuerpo de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, fue hallado en una obra abandonada en la provincia de Misiones.

Los investigadores avanzan con pericias sobre teléfonos celulares y otras pruebas consideradas clave para reconstruir las horas previas al homicidio. La adolescente desapareció de su domicilio el pasado 17 de mayo y apareció muerta en un descampado del barrio El Tucán, kilómetro cuatro de la citada ciudad, ubicada a la vera del río Paraná, a unos 200 kilómetros al norte de Posadas.

Qué dijo el papá de la adolescente asesinada en Misiones

La investigación por el femicidio de Dulce María Beatriz Candia continúa sumando elementos de prueba mientras la Justicia mantiene detenido al principal sospechoso del caso. En paralelo, el padre de la adolescente, Narciso Candia, expresó públicamente su dolor y reclamó que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon el asesinato de su hija.

padre adolescente asesinada Misiones La autopsia de Dulce determinó que falleció por asfixia mecánica, resultado que orientó la causa hacia un homicidio.

La detención de Mario Alberto Y., de 46 años, se concretó este lunes en el barrio 20 de Junio, kilómetro tres de Eldorado, luego de varios días de tareas investigativas encabezadas por efectivos de la Dirección Homicidios y la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) de la Unidad Regional III de la Policía de la Provincia de Misiones, con asiento en esta ciudad.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo de la jueza María Laura Rodríguez, que ahora concentra sus esfuerzos en el análisis de evidencias secuestradas durante los procedimientos.

Según fuentes allegadas a la investigación judicial, entre los elementos bajo peritaje se encuentran teléfonos celulares considerados fundamentales para reconstruir los últimos movimientos de la víctima. Los investigadores buscan establecer comunicaciones, ubicaciones geográficas y posibles vínculos que permitan determinar qué ocurrió antes de la muerte de la joven. El padre de la adolescente, Narciso Candia, afirmó: “Estoy destrozado y quiero justicia por mi nena”.

“Yo estoy destrozado por todo lo que me pasó con mi nena. Quiero que se haga justicia y que salga a la luz todo lo que le hicieron a ella. Quiero que vaya presa la persona que le hizo daño y perjuicio y que pague por lo que le hicieron”, sostuvo Narciso Candia en diálogo con Canal 11 de Eldorado.

La adolescente, de 17 años, había sido denunciada como desaparecida el 27 de mayo por su madre, 10 días después de su desaparición. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en una construcción abandonada del barrio El Tucán, en inmediaciones del cementerio de Eldorado.

Los detalles de la autopsia

La autopsia posterior determinó que falleció por asfixia mecánica, resultado que orientó la causa hacia un homicidio. El detenido es un remisero detenido tras la investigación de la Policía de Misiones.

Para los investigadores, el análisis de los dispositivos electrónicos representa una de las líneas de trabajo más importantes. Además de los celulares secuestrados durante los allanamientos, se intenta establecer el paradero del teléfono utilizado por la víctima, un elemento que podría aportar información determinante para esclarecer el caso.

En ese contexto, el padre de la adolescente insistió en que la causa debe avanzar hasta identificar a todos los responsables. “Quiero que salga todo a la luz y que se encuentre al que le hizo daño. Que pague atrás de las rejas para siempre porque es una inocente que nunca fue mala con nadie”.

Candia recordó que su hija mantenía una intensa vida social en el barrio y que solía pasar tiempo en las casas de amigas y familiares. “Mi hija no andaba mal con nadie. Siempre estaba alegre y contenta. Jugaba con los chicos del barrio, saludaba a los vecinos y recorría todos lados. Nunca fue mala con nadie”.

“Dicen que el que la mató era un remisero con un auto blanco. No quiero que esto quede impune. La persona que hizo eso tiene que pagar. La Justicia tiene que seguir adelante y trabajar porque esto no puede quedar así”, concluyó el padre de la adolescente.