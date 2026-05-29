Misiones: hallaron muerta en una obra abandonada a una adolescente que llevaba 12 días desaparecida

Un trágico desenlace conmocionó a la provincia de Misiones tras confirmarse el hallazgo sin vida de la adolescente que era intensamente buscada por sus familiares y las fuerzas de seguridad desde mediados de mayo. Se trataba de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años.

El macabro hallazgo se desencadenó durante la tarde-noche de este jueves, alrededor de las 19, en un sector del barrio El Tucán, en la localidad de Eldorado.

Habitantes de la zona alertaron a las autoridades policiales sobre la presencia de un cadáver en el interior de una estructura edilicia abandonada, la cual fue inmediatamente acordonada por los agentes para realizar las pericias correspondientes y preservar la escena.

Poco después, miembros de la familia de la víctima se hicieron presentes en el lugar y reconocieron formalmente los restos de la joven como Dulce María Beatriz Candia.

Debido a la gravedad del caso, la jueza de Instrucción interviniente, María Laura Rodríguez, junto al secretario judicial René Vertanik, se trasladaron al sitio del hallazgo para coordinar y supervisar los peritajes de la Policía Científica. En tanto, el cuerpo de bomberos voluntarios locales colaboró en la compleja extracción de los restos de la propiedad abandonada.

De acuerdo con el primer informe preliminar del médico policial, el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición debido a los días transcurridos desde su desaparición, ocurrida el pasado 17 de mayo.

Por orden del Juzgado de Instrucción, los restos de la joven fueron derivados al Cuerpo Médico Forense de la ciudad de Posadas. El resultado de la autopsia médica será el elemento fundamental que esperan los investigadores para esclarecer científicamente el mecanismo y la causa definitiva del deceso.

A dónde se dirige la investigación

Hasta el momento, la Policía de Misiones y la justicia provincial no descartan ninguna hipótesis criminal. Entre las medidas urgentes dictadas por la magistrada, los peritos se encuentran abocados al relevamiento y análisis técnico de las cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en las inmediaciones del barrio El Tucán, buscando reconstruir los últimos movimientos de la menor y detectar la presencia de posibles sospechosos en la zona.