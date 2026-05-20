Rebelión de intendentes en Misiones: 69 jefes comunales respaldaron a Hugo Passalacqua

69 intendentes marcaron un fuerte apoyo al liderazgo político e institucional del gobernador misionero Hugo Passalacqua . Lo hicieron a través de un documento suscripto en un encuentro que contó con la presencia del mandatario provincial en la localidad de Ruiz de Montoya a unos 115 kilómetros al norte de Posadas sobre la ruta nacional 12.

Para los intendentes, Passalacqua es “la máxima autoridad política del Estado provincial”.

A la vez, en el documento plantearon mayor participación en la decisión política del partido Encuentro Misionero (ex Frente Renovador de la Concordia Social) conducido por el exgobernador y actual diputado provincial, Carlos Eduardo Rovira. “Queremos ser partícipes en la mesa conductora y en la conformación de la lista de diputados provinciales”, dijo un intendente en una charla telefónica con MDZ . “Es el momento de los jefes comunales que somos quienes estamos en el llano y conocemos mucho más la necesidad de la gente”.

El encuentro no contó con las asistencias de los intendentes Leonardo “Lalo” Stelatto (Posadas), precandidato a gobernador propuesto por el conductor Carlos Eduardo Rovira; Pablo Hassan (Oberá); Matías Sebeely (Alem); Eugenia Sufran (Apóstoles); Fabián Rodríguez (San. Vicente); Miguel Ángel Dos Santos (San Pedro), entre otros. “Reconozco fuertemente la figura del Gobernador, pero a mi entender la reunión se debería haber realizado a puertas cerradas y no solo con la presencia de los intendentes”, dijo un jefe comunal que no asistió al encuentro.

El reclamo de los intendentes no es nuevo. En elecciones pasadas, por lo bajo, también reclamaron mayor participación y cuestionaron la conformación de las listas. “Tengo varios años como jefe comunal del oficialismo y en más de una campaña tuvimos que militar en favor de integrantes en la lista de diputados desconocidos, es decir sin militancia política”, dijo otro Intendente.

El acta

La firma del denominado Acta Acuerdo de Ruiz de Montoya, en sus puntos principales, ratifica apoyo a la gobernabilidad provincial, fortalece el rol de los gobiernos locales dentro del esquema político de Misiones y, al mismo tiempo, instala un pedido concreto de participación en las decisiones partidarias y electorales que comenzarán a delinearse de cara al período 2026-2027.

El texto especifica una preocupación compartida respecto a los desafíos sociales, económicos e institucionales que atraviesan tanto la provincia como el país y sostiene la necesidad de consolidar una articulación política permanente entre los municipios y el gobierno provincial.

El documento se presenta bajo conceptos vinculados a la unidad, el federalismo y la gobernabilidad, varios de sus apartados revelan una intención política más profunda, es decir, institucionalizar el peso territorial de los intendentes dentro del esquema de toma de decisiones.

Mesa política y técnica

Plantea la creación de una “mesa política y técnica”. Este espacio tendrá como finalidad “coordinar políticas públicas, fortalecer la articulación institucional y mejorar la capacidad de respuesta estatal en el territorio”.

Autonomía municipal

El documento explícita respecto la defensa de la autonomía municipal. Entre los objetivos establecidos aparece la necesidad de enfrentar eventuales imposiciones vinculadas al cobro de tasas o recortes en fondos coparticipables y transferencias nacionales o provinciales.

Reconocimiento político

El escrito destaca el reconocimiento político hacia el gobernador Hugo Passalacqua, a quien los firmantes describen como “máxima autoridad política del Estado provincial” y articulador estratégico entre Provincia y municipios. De este modo, los jefes comunales ratificaron su respaldo institucional a la conducción provincial y a su esquema de gestión.

Los intendentes sostienen que existe una “presencia efectiva del Estado” y destacan la capacidad de respuesta territorial de la administración provincial.

Elecciones 2027

El documento, a su vez, describe un apartado denominado “Representación, Participación y Construcción Política”. Allí, los intendentes plantearon la necesidad de contar con “representación real y efectiva” en los ámbitos de decisión política y partidaria, incluyendo voz y voto en instancias de negociación, conformación de listas y definición de estrategias electorales

¿Candidato en el 2027?

Si bien no los anunció abiertamente, sabido es que los gobernadores de la provincia de Misiones tienen intenciones de ser candidato a la re-elección en el 2027. Así lo confirmó una fuente muy cercana al propio mandatario provincial.

Passalacqua fue gobernador entre 2015 y 2019. Al término de este mandato el conductor del entonces Frente Renovador de la Concordia Social, hoy Encuentro Misionero Carlos Eduardo Rovira dijo. “La gente se quedó con ganas de más Passalacqua” y en cierta forma cuatro años antes lo postuló como candidato a gobernador en el 2023 tras la finalización del mandato del entones electo gobernador Oscar Herrera Ahuad.

En el 2023 Passalacqua ganó la comisión con más del 70 % de los votos y, tras cuatro años como diputado provincial volvió a ocupa el mayor cargo electivo provincial.

Hoy según la consultora CB Passalacqua tiene una imagen positiva del 69,5 % tras un poco más de dos años de su segundo mandato provincial.

Previo a ejercer como gobernador, Passalacqua ejerció como Ministro de Educación de la Provincia y Vicegobernador.

Es Licenciado en Comunicación Social, docente en uso de licencia de la Facultad de Ciencias y Artes de la Universidad Nacional de Misiones y el 10 de diciembre asumirá como consejero de esta facultad donde ejerció como vicedecano.