Los intendentes se van a la banquina: buscan habilitar a los municipios sembrar a la vera de las rutas

Como contamos en MDZ , la caída de la recaudación golpea fuertemente a los intendentes de la provincia de Buenos Aires, obligándolos a agudizar el ingenio para sobrellevar la crisis . Desde la Legislatura bonaerense podrían recibir un salvavidas, y no son los fondos coparticipables trabados, un diputado peronista presento un proyecto autorizar a los municipios a sembrar en la banquina .

Mientras los intendentes avanzan con el pedido para que los fondos coparticipables que debe auditar la Comisión Bicameral de la Legislatura bonaerense sean de libre disponibilidad y así poder hacer frente al pago de gastos corrientes como sueldos y aguinaldos. En la Cámara Baja provincial entro un proyecto de Ley que busca modificar una ley sancionada hace 40 años, cuando las prioridades en los municipios pasaban por otro lado.

Bajo la bandera de la "autonomía financiera", el diputado de Fuerza Patria y exintendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, presentó un proyecto de Ley que tiene como objetivo que los municipios administren directamente los permisos de siembra en las franjas que bordean las rutas provinciales, más conocidas como banquina ; y, lo más importante, que decidan qué hacer con la ganancia obtenida por la cosecha.

Hoy, la Ley 10.342 es clara: lo que se recauda por sembrar en la banquina no es para que el intendente lo utilice por ejemplo para tapar baches. El 60% va directo a los Consejos Escolares, un 20% para los Bomberos Voluntarios o entidades de bien público, y el 20% restante para caminos rurales, algo que no estaría pasando en los municipios bonaerenses.

El proyecto del diputado Acerbo viene a "romper" ese reparto solidario. La propuesta habilita a que los recursos ingresen directamente a las cuentas municipales para ser utilizados según lo que dicten las ordenanzas locales. En criollo: los intendentes decidirán en que usar la ganancia obtenida de la cosecha en las banquinas.

La única restricción, que plantea el proyecto a los intendentes es que un tercio de lo recaudado debe ir al mantenimiento vial. El resto queda a merced de la discrecionalidad política de cada jefe comunal.

La excusa es el "modelo centralizado" para garantizar fondos frescos por un mandato

El argumento del legislador de Fuerza Patria es que el sistema actual es un "modelo centralizado" que quedó viejo frente a las necesidades del territorio. Sin embargo, en los pasillos de la Legislatura bonaerense, la lectura es otra: es habilitar a los intendentes a una nueva caja política en tiempos de vacas flacas.

La iniciativa propone extender los plazos de explotación de uno a tres años. Para el productor, es previsibilidad; para los intendentes es asegurarse un flujo de fondos por, prácticamente todo, un mandato. Reduciendo la dependencia de las partidas coparticipables entregadas a cuenta gotas desde la gobernación bonaerense.

¿Seguridad vial o caja recaudatoria?

Aunque el proyecto dice que la Dirección de Vialidad provincial mantendrá la potestad de revocar permisos por razones de seguridad, el conflicto de intereses es evidente.

Sembrar al borde de una ruta provincial, donde el mantenimiento de la provincia suele ser “inexistente”; añade un factor de riesgo que hoy se compensaba con el fin benéfico del fondo. Al quitar a los colegios y bomberos de la ecuación directa, la banquina se convierte en una unidad de negocios de los municipios.

La movida del diputado Acerbo no es aislada. Responde al clamor de los intendentes de todos los colores políticos que piden "flexibilizar" el uso de fondos afectados “al libre albedrío” de los legisladores que integran la comisión Bilateral de Seguimiento del Fondo de Fortalecimiento municipal .

La diferencia con el proyecto presentado por el PRO en el Congreso Nacional

Curiosamente el debate que se viene - siempre y cuando el proyecto pase el filtro de las comisiones legislativas de ambas cámaras- en la Legislatura bonaerense tiene su espejo en el Congreso Nacional con un proyecto del PRO encabezado por el diputado Javier Sánchez Wrba.

La diferencia sustancial entre ambos proyectos, es el destino de los fondos. Mientras el proyecto nacional busca que lo recaudado en rutas nacionales vaya estrictamente al mantenimiento de la infraestructura; la versión bonaerense apuesta al fortalecer la "caja" de los intendentes.

El proyecto recién paso por mesa de entradas de la Cámara Baja provincial, quedando en la cola de proyectos y pedidos de informes que esperan la reactivación de la Legislatura bonaerense paralizada por la disputa entre las tribus peronistas.