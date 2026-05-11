Con la Legislatura bonaerense paralizada por la interna peronista, la oposición quiere marcar agenda

Mientras la interna peronista tiene de rehén a la Legislatura bonaerense , por la pelea entre La Cámpora, el kicillofismo y el Frente Renovador por el manejo de las comisiones. La oposición busca marcar agenda, esquivando la parálisis legislativa, con proyectos de Ley y pedidos de informes exponiendo la inacción del ejecutivo provincial.

Tras la inauguración, el 3 de marzo, de un nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense , los bloques opositores de La Libertad Avanza , el Pro , los dos bloques diferentes de la UCR y hasta los “libertarios blue” llenan la mesa de entradas de ambas cámaras legislativas con proyectos de ley (algunos a contramano de los preceptos de sus partidos) y pedidos de informes -como es costumbre de la administración Kicillof no tendrán respuesta- ; frente al párate de sus pares oficialistas, enfrascados en la lucha intestina por el control de las cajas legislativas.

Ante la falta de respuestas por parte del gobierno provincial a temas centrales para los bonaerenses, como lo son IOMA , seguridad, IPS, ARBA o programas provinciales de asistencia; la oposición avanza casilleros en la casa de leyes provincial.

Tras la suspensión del programa “MESA”, que dejo sin asistencia alimentaria a más de 2 millones de bonaerenses . Los diferentes bloques opositores presentaron pedidos de informes al gobierno provincial, destacándose el presentado por el bloque de senadores de La Libertad Avanza , luego de que el gobierno de Kicillof culpara al gobierno nacional por la media tomada.

La solicitud de informes, que requiere una respuesta de “manera urgente” por la suspensión del programa M.E.S.A.; fue presentada por el senador violeta, Luciano Olivera. En los considerandos de su pedido afirmó: “Mientras el Gobernador habla de justicia social, en la práctica le saca la comida a miles de chicos”.

El abandono de IOMA uno de los principales padecimientos de los bonaerenses

Desde la pandemia la oposición presenta, sin éxito, pedidos de informes y proyectos de ley que buscan mejorar la calidad de las prestaciones de IOMA en beneficio de sus afiliados

Hace unos días la diputada Priscila Minnaard del bloque UCR- Unión Cívica radical presento un proyecto de Ley que apunta directamente al corazón financiero de la obra social de los estatales bonaerenses, en manos de La Cámpora.

Denuncian penalmente al IOMA por una deuda millonaria Foto: José Luis Carut MDZ La oposición vuelve a cargar contra el IOMA en la Legislatura bonaerense Foto: José Luis Carut MDZ

La legisladora boina blanca, propone crear una Comisión Bicameral de Saneamiento, Normalización y Seguimiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), para ordenar financieramente y dar mayor cobertura a los afiliados,

“El proyecto tiene la finalidad de abordar la crisis estructural que atraviesa el IOMA”, manifestó Minnaard, agregando “Existe un factor determinante que obliga a esta Legislatura a intervenir de forma inmediata: la naturaleza de la relación entre IOMA y sus beneficiarios. El control legislativo es la única defensa ante el desamparo en el que se encuentran los afiliados”

En paralelo, el otro bloque de diputados radicales, conducido por Diego Garciarena refloto un proyecto para la autarquía de IOMA. Al igual que el PRO, los radicales quieren que los aportes obligatorios de los afiliados de IOMA deje de financiar el déficit de Kicillof.

La voracidad impositiva del ejecutivo provincial en la mira de la oposición

Los últimos proyectos presentados contra la voracidad fiscal de Arba, que no hace distinciones a la hora de asfixiar el bolsillo de los bonaerenses, ingresaron por mesa de entrada de ambas cámaras de la Legislatura bonaerense.

El PRO presentó en el senado, un proyecto para que los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires puedan usar sus créditos fiscales de forma rápida y sencilla. La iniciativa del senador amarillo, Juan Manuel Rico Zini, apunta a la voracidad fiscal de ARBA "La Provincia no puede considerar a alguien deudor en un mostrador y acreedor en otro".

“El objetivo central es claro: cuando el Estado le debe a un contribuyente, ese crédito debe poder emplearse de manera sencilla, transparente, bajo reglas precisas y de forma rápida, aportando previsibilidad y sentido común”, explicó el senador del PRO.

En tanto en la Cámara Baja bonaerense, el virtual presidente -hasta que no haya sesión no puede asumir la presidencia-del bloque de diputados de La Libertad Avanza Juan Esteban Osaba, presentó una iniciativa para eliminar el Impuesto de Sellos en la Provincia de Buenos Aires.

El proyecto del jefe de la bancada violeta, propone modificar distintos artículos del Código Fiscal bonaerense, con el objetivo de reducir la carga tributaria sobre la compra y venta de inmuebles y automotores. “El Estado bonaerense no puede seguir castigando cada operación con más impuestos. Hoy en la Provincia te cobran hasta por poner algo a tu nombre”, sostuvo Osaba al presentar la iniciativa.

Seguridad escolar y el fantasma de la "campaña sucia"

La inacción oficial también se siente en las aulas, donde la violencia y las amenazas de tiroteos se volvieron moneda corriente hace unas semanas atrás. Los senadores Pablo Petrecca (PRO) y Marcelo Leguizamón (Hechos), presentaron pedidos para que el ejecutivo provincial aplique protocolos claros y presencia de equipos de salud mental. Según los legisladores, opositores el estado llega tarde y "construye respuestas de fondo" solo cuando el conflicto ya estalló.

Por último, mirando de reojo el calendario electoral, el diputado libertario “blue” Fabián Luayza presentó una iniciativa para ponerle un bozal a la tecnología maliciosa. Su proyecto de ley busca sancionar el uso de deepfakes y granjas de bots en campañas electorales.

Lo cierto es que mientras la interna peronista mantiene paralizada a la Legislatura bonaerense, la oposición toma la iniciativa y busca marcar su agenda legislativa.