ARBA impulsa un plan para desendeudar a jubilados con exenciones impositivas

ARBA inició un operativo junto al IPS y municipios bonaerenses para identificar, acompañar y facilitar el acceso a exenciones del Impuesto Inmobiliario a jubiladas, jubilados y pensionadas/os que registran deudas y podrían cumplir con los requisitos previstos por la normativa vigente.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un plan de exención impositiva destinado a jubiladas, jubilados y pensionadas/os bonaerenses que mantienen deudas en el Impuesto Inmobiliario. La iniciativa busca detectar casos en los que las personas podrían acceder al beneficio, pero no lo hicieron por falta de información o dificultades para realizar el trámite.

Según informó el organismo, a partir del cruce de datos con el Instituto de Previsión Social y municipios de la provincia, se identificó inicialmente a alrededor de 17.000 personas con beneficios previsionales que acumulan, en conjunto, $798 millones de deuda inmobiliaria. Todas ellas podrían estar en condiciones de solicitar la exención si cumplen con los requisitos establecidos.

El esquema alcanza a contribuyentes con ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, titulares de una única propiedad cuya valuación fiscal no supere los $6 millones y que no estén inscriptos en Ingresos Brutos. Estos criterios forman parte de la normativa vigente y son la base sobre la que ARBA analiza cada situación fiscal.

El beneficio contempla tanto deudas de hasta cinco años como obligaciones futuras. De esta manera, la medida no solo apunta a regularizar situaciones acumuladas, sino también a evitar que nuevas obligaciones impositivas generen más endeudamiento en hogares previsionales.

Trámite simplificado y operativos territoriales

Para facilitar el acceso, ARBA desarrollará operativos casa por casa junto a los municipios, además de jornadas especiales de atención. El objetivo es simplificar el trámite y acercar la gestión a las personas que cumplen con los requisitos, especialmente en casos donde la falta de información pudo haber impedido solicitar la exención.

En paralelo, la agencia solicitará formalmente a la ANSES una nómina de jubilados y pensionados con domicilio en la provincia de Buenos Aires. Con esa información, buscará analizar la situación fiscal de más personas y detectar nuevos casos que podrían acceder al beneficio sin saberlo.

La posición de ARBA

El director de ARBA, Cristian Girard, sostuvo que el organismo trabaja para simplificar trámites y garantizar que quienes tienen derecho a una exención puedan acceder sin obstáculos. También remarcó que, en un contexto económico complejo, resulta fundamental acompañar a un sector afectado por la pérdida de ingresos.

Girard señaló además que muchas jubiladas y jubilados consideran el cumplimiento fiscal como un valor incorporado, por lo que una deuda impositiva puede representar una carga económica y moral. En ese marco, afirmó que el Estado debe acercar herramientas concretas para aliviar la situación y permitir una regularización justa.

Una política de equidad tributaria

La medida forma parte de una política más amplia de ARBA orientada a fortalecer la equidad tributaria. El organismo busca promover el acceso efectivo a beneficios previstos por ley y evitar que sectores vulnerables acumulen deuda por desconocimiento, barreras administrativas o dificultades para gestionar trámites.

Con este operativo, la agencia provincial apunta a combinar información fiscal, articulación institucional y atención territorial. La finalidad es que jubiladas, jubilados y pensionadas/os bonaerenses que reúnen las condiciones puedan obtener la exención correspondiente y reducir o eliminar deudas del Impuesto Inmobiliario.