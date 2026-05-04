Confirmaron que se vienen cambios en las Pruebas Aprender de las escuelas

El Gobierno nacional confirmó una serie de modificaciones en las pruebas Aprender , el principal dispositivo de evaluación educativa en Argentina. Las novedades forman parte del Plan Plurianual de Evaluación Educativa 2026-2030, aprobado por el Consejo Federal de Educación .

Uno de los cambios más importantes es la implementación de un esquema bienal que alternará evaluaciones censales —en las que participan todos los estudiantes— con evaluaciones muestrales, realizadas sobre grupos representativos. Este nuevo sistema reemplazará el formato anual que regía hasta ahora y comenzará a aplicarse a partir de 2026.

Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo es reducir la sobrecarga de exámenes en el calendario escolar y evitar la superposición con evaluaciones provinciales e internacionales. Además, se busca mejorar la calidad de la información obtenida y favorecer su uso pedagógico dentro de las aulas.

Otra modificación relevante es el cambio en la frecuencia de los reportes escolares. A partir de ahora, las instituciones recibirán informes detallados cada cuatro años, en lugar de cada dos. Esto se debe a que los reportes individuales solo pueden elaborarse a partir de evaluaciones censales, que serán menos frecuentes bajo el nuevo esquema.

Las pruebas Aprender han permitido consolidar una “cultura de la evaluación” en Argentina. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El plan también pone especial énfasis en la alfabetización inicial, considerada una prioridad dentro de la política educativa actual. En este sentido, se estableció un calendario específico que incluye evaluaciones censales en tercer grado en 2026 y 2030, junto con instancias intermedias muestrales.

De acuerdo con el cronograma oficial, en 2026 se realizará un censo en tercer grado de primaria; en 2027, en el último año del nivel secundario; mientras que 2028 y 2029 estarán destinados a evaluaciones muestrales. En 2030, volverá a implementarse un operativo censal en primaria.

Desde el Gobierno sostienen que esta reforma apunta a pasar de un sistema basado en mediciones aisladas a uno orientado por objetivos estratégicos, con mayor coordinación entre Nación y provincias. La intención es que los datos obtenidos no solo sirvan para diagnosticar, sino también para mejorar efectivamente los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas.

Con estos cambios, el Ejecutivo busca modernizar el sistema de evaluación educativa y hacerlo más eficiente, en un contexto donde los resultados recientes han encendido alertas sobre el nivel de comprensión lectora y desempeño en matemática de los estudiantes argentinos.