Urgencia que pudo terminar en tragedia: convulsiones y heridos en la puerta de un hospital

Una pasajera con convulsiones provocó una frenada de emergencia en un colectivo, dejando un saldo de siete heridos.

El colectivo de la línea 146 en el que viajaba la mujer que sufría convulsiones y los otros siete heridos.

Un colectivo de la línea 146 fue protagonista de un hecho insólito en Parque Centenario, cuando una pasajera sufrió convulsiones. El chofer intentó trasladarla rápidamente al Hospital Durand, pero el frenazo brusco provocó siete heridos, dos de los cuales requirieron asistencia del SAME.

La línea 146, que une Ciudadela con el viejo Correo Central, transita diariamente por el centro de la Ciudad de Buenos Aires, cruzándola en su totalidad de oeste a este, pasando por la Avenida Díaz Vélez. En su recorrido por esa zona pasa por el Hospital Durand frente al Parque Centenario.

El colectivo detenido frente al Hospital Durand Colectivo 146 Hospital durand

En este contexto es que una pasajera comenzó a sufrir convulsiones en la unidad, por lo que el chofer apuró su viaje hasta alcanzar la esquina de Díaz Vélez con la calle Dr. Eleodoro Lobos. Allí, en la esquina, frenó abruptamente para que profesionales de la salud atendieran rápidamente a la pasajera.

En esa frenada abrupta del colectivo, otros siete pasajeros que iban en dicho colectivo terminaron heridos y debieron ser atendidos por personal del SAME. Dos de los heridos, a raíz del incidente, terminaron siendo trasladados para su posterior atención.