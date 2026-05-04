Lo bueno y lo malo en el Acceso Este: demoras por las obras y promesa de mejoras

Las obras en el Acceso Este generan una gran expectativa entre los miles de usuarios que la transitan a diario. Pero por el momento, el cambio de sentido de las laterales y los pocos puentes de conexión norte-sur se han convertido en un calvario para los conductores.

Por el Acceso Este pasan miles de vehículos por día.

Según una lectora de MDZ y vecina del barrio Avenida Sur de Guaymallén, las demoras en la lateral del Acceso Este y Tirasso son un desastre. "Tengo que subir el puente de Tirasso al menos tres veces por día, temprano en la mañana, al mediodía en horario de colegio y a la tarde en la salida", dijo la mujer.

“El jueves pasado, a las 18:15 tardamos 16 minutos para cruzar. Y así o más es cada vez que cruzamos", agregó.

Lo que preocupa a los vecinos no es solo el presente. Es que los cortes más importantes en el Acceso Este todavía no comenzaron. Cuando las obras avancen sobre la traza principal, la situación en las laterales podría agravarse considerablemente.

Tirasso y lateral de Acceso Este Caos vehicular en Tirasso y lateral de Acceso Este Gentileza

Lo bueno de las obras en el Acceso Este

La remodelación del Acceso Este abarca 12 kilómetros desde Arturo González hasta el Nudo Vial y está dividida en tres etapas: este, oeste y central. La intervención apunta a transformar uno de los corredores más transitados de la provincia en una vía más segura, ordenada y eficiente.

En el sector central se realizarán los trabajos más importantes como: alteo, tercera trocha y conexiones norte-sur. Estiman que esta etapa se realice en 22 meses. Desde el Gobierno de Mendoza estiman que las tareas comenzarán en junio.