Acceso Este: adjudicaron la ampliación a dos empresas mendocinas

Finalmente adjudicaron la obra de ampliación y remodelación del Acceso Este . El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, fue el encargado de confirmar que las tareas quedaron en manos de dos empresas mendocinas. Estiman que los trabajos comenzarán los últimos días de mayo.

“Acaba de finalizar el proceso de adjudicación. La empresa adjudicada es una UTE conformada por dos empresas mendocinas con amplio expertise en obras viales, Lo interesante, novedoso y la buena noticia de todo esto es que se logró adjudicar a una propuesta que está por debajo del presupuesto oficial”, confirmó Calvente a MDZ Radio 105.5.

“Lo más importante es que propone una reducción sustantiva en los plazos para ejecutar la obra. De 30 meses que habíamos propuesto nosotros como plazo de ejecución, esta UTE propone realizarlo en 22 meses. Son 8 meses menos en el plazo de ejecución de una obra tan importante, con tantas complicaciones en el tránsito que va a generar. Eso es una excelente noticia para todos los vecinos de Guaymallén y para los 120.000 autos que transitan por esa importante arteria que vamos a tener que derivar a través de la calle interna del departamento”, agregó.

Las empresas mendocinas

Además, Calvente confirmó que las empresas que ganaron la licitación son: Ayfra y Green. Ambas conformaron una unión transitoria de empresas (UTE).

El jefe comunal destacó que Green ejecutó las últimas intervenciones que se realizaron en el Acceso Este y la Costanera. Pero obvió mencionar que Green dejó inconclusas algunas obras, como la ruta 40 entre Mendoza y San Juan del lado de la provincia vecina, por problemas financieros.

Las obras empiezan en mayo

Según Marcos Calvente, las obras comenzarán una vez que se terminen los trámites administrativos ante la municipalidad. “Concluida esta instancia de adjudicación, ahora vienen unos días de donde la UTE debe presentar documentación técnica y legal. Lo técnico que tiene que ver con algunas definiciones de la obra, eso lo va a presentar en el ámbito municipal, porque somos los que llevamos adelante el control de la ejecución de la obra y en el ámbito provincial tiene que presentar documentación legal para poder arribar en unos días a la firma del contrato”, detalló.

Cartelería Obra Acceso Este Walter Moreno/MDZ

“Si todo eso ocurre de acuerdo con lo que tenemos pautado y programado a fin de mes, podemos estar iniciando las obras en el Acceso Este a fin de este mes”, agregó.

La remodelación abarca 12 kilómetros desde Arturo González hasta el Nudo Vial y está dividida en tres etapas: este, oeste y central. En el sector central se realizarán los trabajos más importantes como: alteo, tercera trocha y conexiones norte-sur. Estiman que esta etapa se realice en 22 meses.