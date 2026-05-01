El Gobierno le reclamó a las universidades recuperar los días de clase por los paros y advirtió recortes de fondos

El Gobierno nacional intimó a las universidades públicas a recuperar los días de clases perdidos por los paros realizados durante la última semana y les reclamó información sobre el uso de fondos, considerando la posibilidad de recortar partidas si no hay presentaciones en tiempo y forma.

El planteo del Ejecutivo se da en una semana de paros en las universidades a raíz de medidas impulsadas por los gremios del sector, en la antesala de la marcha del próximo 12 de mayo en protesta del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitaria, actualmente judicializada.

El paro fue promovido por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y CONADU Histórica, con la participación de gremios de base como ADIUC (Córdoba), AGD-UBA (Buenos Aires) y ADIUNT (Tucumán), además de sindicatos no docentes.

Mediante nota formal, contestamos al @CINoficial reafirmando que deberán informar a la Subsecretaría de Políticas Universitarias las medidas para recuperar los días de clase perdidos en las universidades nacionales, así como garantizar las mesas de examen y, en general, el… pic.twitter.com/hCtbCpuyUe

“Mediante nota formal, contestamos al @CINoficial reafirmando que deberán informar a la Subsecretaría de Políticas Universitarias las medidas para recuperar los días de clase perdidos en las universidades nacionales, así como garantizar las mesas de examen y, en general, el derecho de los alumnos a no perder más días de clase por paros abusivos”, señaló el funcionario en un posteo en X, donde difundía ese pedido.

“Me dirijo a Ud. en referencia a su respuesta, de fecha 28 de abril del corriente, a la Nota NO-2026-42345649-APN-SSPU#MCH emitida por esta Subsecretaría y dirigida a todos los rectores de las Universidades Nacionales para garantizar la continuidad pedagógica y la efectiva preservación del derecho de enseñar y aprender ante la abusiva imposición de medidas de fuerza que, en muchos casos, cuenta con la complicidad de las máximas autoridades universitarias, responsables directos de garantizar los derechos constitucionales de toda la comunidad educativa y no solamente de una parte de ella”, señala el inicio del texto enviado a los rectores.

“El Poder Ejecutivo Nacional SÍ CUMPLE LA LEY y EXIGIRÁ SU CUMPLIMIENTO a las Universidades”, recalcó el Gobierno, que agregó: “En primer lugar, resulta agraviante y falsa su afirmación al manifestar que hay un incumplimiento de la ley, muy por el contrario, el Congreso Nacional ha sancionado la Ley de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2026 y el Poder Ejecutivo Nacional cumplirá y exigirá que se cumpla la voluntad de los legisladores nacionales”.

La Casa Rosada recalcó que “la Ley 27.798 de Presupuesto en su art. 12 ha fijado el crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales” y “cuya ejecución se encuentra cumpliendo acabadamente”.

A su vez, se enfatizó que si las casas de estudio no rinden las presentaciones con las ejecuciones presupuestarias, el Estado Nacional puede recortar partidas.

“Las universidades nacionales deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma. ...” el resaltado me pertenece para aclarar las facultades que me ha impuesto el Congreso Nacional para asegurar el cumplimiento de la voluntad de los legisladores en la asignación de fondos a cada universidad”, manifestó el escrito.

“Resulta claro en esta instancia que sus falaces afirmaciones, no pueden ser consecuencia del desconocimiento de las leyes sino de una intencionalidad política para tergiversar la realidad. Es así, que CUMPLIREMOS CON LA LEY DE LEYES y tomaremos las medidas que correspondan con las universidades que no cumplan a nuestra intimación realizada mediante la Nota NO-2026-42345649-APN-SSPU#MCH”, concluyó Álvarez.