El faltazo del día: Luis Petri no fue a la Asamblea Legislativa

En el marco de la apertura de las Sesiones Ordinarias, el gobernador Alfredo Cornejo da su discurso ante la Asamblea Legislativa . También participan funcionarios de Ejecutivo y legisladores nacionales. Este 1º de Mayo se registró un faltazo: Luis Petri . El diputado nacional de La Libertad Avanza está en Mendoza pero decidió no participar de las actividades en la Legislatura.

El diputado nacional Luis Petri está en Mendoza. Anoche participó de una actividad en la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael. En el encuentro, los miembros del directorio de la institución expusieron los proyectos en los que están trabajando como: la conectividad a través del Paso Pehuenche y el futuro Paso Las Leñas, el estado del Cañón del Atuel, las obras en el Aeropuerto Suboficial Ayudante Santiago Germanó y la posibilidad contar con más vuelos que conecten al departamento con otros destinos.

También los sanrafaelinos plantearon problemáticas que sufren las pymes del interior del interior, de diversos rubros, entre ellos el comercio, el turismo, la vitivinicultura y la industria. Entre ellas, la presión fiscal (diferimiento de pagos de al menos 30 días posteriores a las ejecuciones fiscales y reducción de las tasas de financiamiento en los planes de pago para pymes y pequeños contribuyentes), la necesidad de establecer tasas de interés accesibles para créditos de capital de trabajo, de rápida implementación, y la importancia de reactivar la Promoción “Semana Nación” por parte del Banco de la Nación Argentina.

Según la Camára de Comercio de San Rafael, Petri se comprometió a abordar los temas planteados a través de la concreción de una agenda de trabajo en común. En la reunión también estuvieron los legisladores provinciales Walther Marcolini, Carlos Ponce e Ismael Jadur, y el exgerente de la cámara, Federico Zamarbide.

Hoy, Luis Petri está en Malargüe y tiene programadas reuniones con las cámaras de turismo del departamento.

camara de comercio La actividad de anoche en la Cámara de Comercio de San Rafael. Cámara de Comercio de San Rafael

La Asamblea Legislativa

Este viernes 1 de mayo, el Gobernador Alfredo Cornejo brinda su mensaje anual durante la apertura de la Asamblea Legislativa, para dar inicio a las Sesiones Ordinarias correspondiente al 186° Período Legislativo anual.

Las actividades protocolares comenzaron a las 9, cuando la vicegobernadora Hebe Casado saludó a la formación policial. Estuvo acompañada por el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner Tomba; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y presidentes de bloques de ambas cámaras. Posteriormente, las autoridades procedieron al izamiento de la Bandera, en el paseo Sarmiento.

La Asamblea Legislativa comenzó a las 9.15 para designar a las comisiones de Exterior e Interior, encargadas de recibir al mandatario provincial. Tras un cuarto intermedio, se reinició la Asamblea para escuchar el discurso del Gobernador.