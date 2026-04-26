La Legislatura se transforma: súper mayoría oficialista, PJ fragmentado y el factor Petri

Luego de la jura de los senadores y diputados provinciales electos en las últimas elecciones legislativas, a partir del 1º de mayo cambiará la composición de la Legislatura y se reconfigurará el equilibrio de poder. El oficialismo y sus aliados tendrán una súper mayoría en ambas cámaras, al borde de los dos tercios. La Libertad Avanza tendrá una bancada independiente de Cambia Mendoza pero con el compromiso de votar en sintonía. Por su parte, el peronismo estará fragmentado en distintos bloques. En tanto, el diputado nacional Luis Petri tendrá un importante peso en las filas oficialistas con 10 legisladores que responden a su espacio.

Entre el jueves y el viernes de la última semana juraron los 19 senadores y los 24 diputados que renovarán la mitad de las cámaras legislativas. La nueva composición entrará en vigencia el próximo viernes, cuando el gobernador Alfredo Conejo concurra a la Asamblea Legislativa para dar inicio al próximo periodo de sesiones ordinarias.

La nueva composición legislativa reconfigura el equilibrio de poder en la Casa de las Leyes. Si bien el cornejismo enfrenta un escenario más favorable, dependerá también más de sus aliados para alcanzar mayorías necesarias para aprobar las leyes que le interesen al Ejecutivo.

En el Senado y en la Cámara de Diputados, los legisladores radicales, junto a sus aliados libertarios y de otros espacios, quedaron a dos votos y un solo voto, respectivamente, de conseguir los dos tercios. Aunque potencialmente podrían sumar más dirigentes afines.

Esta súper mayoría legislativa le permitiría al oficialismo poder aprobar pedidos de endeudamiento en la votación de la Ley de Presupuesto o también el acceso al Roll Over. Incluso podría habilitar la discusión de una nueva reforma de la Constitución provincial.

Las nuevas autoridades

Andrés Lombardi fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados, mientras que Martín Kerchner también renovó su puesto como presidente provisional del Senado, ubicándose en tercer lugar en la línea sucesoria de la provincia, por detrás del gobernador Cornejo y de la vicegobernadora Hebe Casado.

En cuanto a la definición del resto de las autoridades del cuerpo, durante esta semana se terminará de resolver la puja entre los distintos bloques.

César Cattaneo, Andrés Lombardi, Franco Ambrosini

En el caso de Diputados todo apunta a que el peronista Matías Montes, un dirigente que responde al intendente Matías Stevanato, ocupe la vicepresidencia primera del cuerpo. A la vez que la libertaria María Inés Ramos iría como vicepresidenta segunda.

En el Senado el escenario es incierto todavía y puede existir una disputa entre el peronismo y La Libertad Avanza por la vicepresidencia de la Cámara Alta. Ambos bloques tendrán 5 miembros, ya que el bloque justicialista se quebró y perdió a dos miembros que formaron la bancada Frente Patria.

Respecto a la presidencia de los distintos bloques, Natacha Eisenchlas seguirá siendo la titular de la bancada de la UCR en el Senado, mientras que César Cattaneo liderará el bloque radical en Diputados y el sanrafaelino Franco Ambrosini será el titular del intebloque Cambia Mendoza.

Por su parte, el PJ continuará con la ciurquista Adriana Cano al frente del bloque de senadores y con Germán Gómez de los diputados justicialistas.

Mauricio Sat, Mercedes Derrache, Germán Gómez, Adriana Cano y Pedro Serra. Mauricio Sat, Mercedes Derrache, Germán Gómez, Adriana Cano y Pedro Serra.

En La Libertad Avanza el bloque de senadores estará presidido por Lucas Fosco y el bloque de los diputados por Nicolás De Pedro Buttini.

La fragmentación peronista

Las secuelas de la fractura entre la conducción del Partido Justicialista (PJ) y el kirchnerismo mendocino en las últimas elecciones municipales desdobladas tuvieron su repercusión en la Legislatura.

El sector liderado por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti decidió romper con el justicialismo ante la falta de espacio en las listas de esos comicios y presentaron candidatos propios en San Rafael, Rivadavia y Luján de Cuyo.

jura de senadores 30 ALF PONCE - MDZ

Ese quiebre electoral todavía no cicatrizó y la consecuencia de ello fue la ruptura de los bloques legislativos del peronismo. Los kirchneristas Omar Parisi y Félix González decidieron alejarse del bloque del PJ en el Senado y conformaron el espacio Frente Patria. Lo mismo sucedió en la Cámara de Diputados, con Lucas Ilardo y Lidia Quintana, que siguieron el mismo camino.

Pero además de estos dos sectores, habrá otros espacios peronistas. Por un lado se encuentra el senador Duilio Pezzutti, un maipucino díscolo enfrentado con Stevanato, quien integra desde el año pasado el bloque Podemos-Encuentro Peronista.

Mientras que en la Cámara de Diputados el tunuyanino Julio Villafañe seguirá con su monobloque de Renovación Justicialista y sucederá lo mismo con la massista Gabriela Lizana, integrante del bloque Frente Renovador Línea Nacional.

El factor Petri

Luis Petri tendrá un importante peso político en la nueva Legislatura. Tres senadores y siete diputados están encolumnados en el espacio Mendocinos por el Futuro, la línea interna del radicalismo que responde políticamente al diputado nacional.

Los legisladores “petristas” son los senadores María Galiñares, Oscar Sevilla y Walther Marcolini y los diputados Griselda Petri, Alberto López, Raúl Villach, Eugenia De Marchi, Ismael Jadur, Jorge Raúl Zingaretti y Carlos Ponce.

Petri estuvo presente en la jura de los nuevos diputados y ratificó la pertenencia de todos los dirigentes de su espacio a la UCR y Cambia Mendoza.

Luis Petri, Griselda Petri

El ex radical devenido en miembro de La Libertad Avanza afirmó que internamente “no se ha debatido” un alejamiento de estos legisladores del bloque oficialista ni su paso a las filas libertarias.

Remarcó que harán “aportes constructivos” y enfatizó que “vamos a estar apoyando como lo hemos venido haciendo”.

“Los mendocinos necesitamos que se trabaje por la agenda de la gente para que la provincia crezca, para que haya empleo, para que se resuelvan los problemas de inseguridad. Necesitamos una agenda legislativa potente que ponga en agenda los problemas de inseguridad. Hay que mejorar la legislación empoderando a los policías, acelerando los procesos judiciales e incorporando tecnología”, expresó el diputado nacional este viernes en la ceremonia de la Legislatura.

Cómo será el equilibrio de fuerzas

En el Senado el radicalismo tendrá un bloque de 19 miembros conformado por Yamel Ases, Marcelino Iglesias, Sergio Márquez, Natacha Eisenchlas, David Saez, María Laura Sainz, Gustavo Soto, Patricia Sánchez, Eduardo Martín, Evelin Pérez, Leonardo Yapur, Néstor Majul, Natalia Rabite, Martín Kerchner, Jésica Laferte, Silvia Cornejo, María Galiñares, Oscar Sevilla y Walther Marcolini.

Como aliados oficialistas estará el bloque de La Libertad Avanza con 5 integrantes que serán Lucas Fosco, María Pia Fanelli, Carolina Loparco, Alejandra Gómez y Macarena D’Ambrogio.

El bloque del PJ estará integrado por Mauricio Sat, Adriana Cano, Luis Novillo, María Luz Llorens y Pedro Serra.

Por otro lado, el bloque Frente Patria contará con Omar Parisi y Félix González.

Los senadores Flavia Manoni, Ariel Pringles y Marcos Quattrini conformarán el bloque La Unión Mendocina.

Y de manera individual tendrán bloques propios Duilio Pezzutti.(Podemos-Encuentro Peronista), Martín Rostand (PRO), Armando Magistretti (Partido Demócrata) y Dugar Chappel (Partido Verde).

Por el lado de la Cámara de Diputados el bloque de la UCR tendrá como integrantes a Andrés Lombardi, Franco Ambrosini, Beatriz Martínez, Miguel Ronco, Elisabeth Crescitelli, César Cattaneo, Érica Pulido, Silvina Gómez, Julián Sadofschi, Juana Allende, Daniel Llaver, Melisa Martínez Malanca, Leonardo Mastrángelo, Alejandra Torti, Alberto López, Raúl Villach, Griselda Petri, Eugenia De Marchi, Ismael Jadur, Jorge Raúl Zingaretti y Carlos Ponce.

El bloque de La Libertad Avanza estará conformado por María Inés Ramos, Cecilia Soler, Pablo Castro, Federico Palazzo, Nicolás De Pedro Buttini, María Fernanda Kaufman y Estefanía Corvalán.

Entre los aliados del interbloque Cambia Mendoza se encuentran los diputados Gustavo Cairo (Mendocinos por la Libertad), Sol Salinas (Unión PRO),

Por su parte Mauro Giambastiani, de Mejor Mendoza, no formará parte del interbloque oficialista, aunque suele acompañar al radicalismo en casi todas las votaciones.

El Bloque PJ lo integrarán Germán Gómez, Verónica Valverde, Gabriela Lizana, Alejandra Barro, Gustavo Perret, Matías Montes y Aixa Moreno.

A su vez, se desempeñan como aliados del justicialismo Julio Villafañe (Renovación Justicialista) y Gabriela Lizana (Frente Renovador)

El kirchnerismo del bloque Frente Patria lo constituirán Lucas Ilardo y Lidia Quintana.

Por otro lado, el PRO tendrá tres diputadas con Cintia Gómez, Stella Huczak y Jimena Cogo y el bloque La Unión Mendocina tendrá como integrantes a los sancarlinos Jorge Difonso y Rolando Scanio.

En tanto, Edgardo Civit Evans seguirá conformando el monobloque de Jubilados Auténticos.

Finalmente, vale recordar que la diputada Janina Ortiz se encuentra suspendida desde hace dos años tras asumir su banca en diciembre de 2023.