En vivo: seguí la jura de los nuevos senadores mendocinos

Los 19 legisladores que se sumarán al Senado prestan juramente este jueves. Todos los detalles de la ceremonia en la Legislatura.

Este jueves juran los senadores provinciales que resultaron electos en las elecciones legislativas de octubre de 2025. Se trata de 19 legisladores que asumirán sus bancas la próxima semana y entre quienes se encuentran figuras conocidas y caras nuevas en la política local.

El acto se realiza en la Legislatura provincial y cuenta con la presencia de dirigentes políticos de distintos espacios además de familiares y allegados de los senadores que prestan juramento.

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En las elecciones del 26 de octubre de 2025 el frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza tuvo un triunfo aplastante superando el 50% de los votos en la provincia. Como resultado de esa arrolladora performance, el espacio político oficialista obtuvo 14 bancas en el Senado.

Nueve de esas bancas estarán ocupadas por dirigentes radicales, mientras que cinco corresponden a nuevas figuras libertarias.