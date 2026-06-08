Karina Milei lanzó la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza para armar un eventual gabinete

El espacio que conduce Karina Milei abrió en Recoleta con 60 alumnos y un "Laboratorio de Ideas". Apunta a tener equipos listos si le gana la Ciudad al PRO.

La Libertad Avanza (LLA) dio este lunes un paso concreto en su plan de disputarle la Ciudad de Buenos Aires al PRO en 2027: inauguró en el barrio de Recoleta su Escuela de Dirigentes, un espacio de formación pensado para preparar a los profesionales y cuadros técnicos que ocuparían cargos de gestión si los libertarios logran desplazar al macrismo del poder porteño.

La apertura estuvo encabezada por Karina Milei —presidenta nacional del partido y secretaria general de la Presidencia— y por Pilar Ramírez, jefa del bloque oficialista en la Legislatura porteña y titular de LLA en la Ciudad. Del acto inaugural participaron también legisladores del bloque capitalino y los 60 alumnos que conforman la primera camada.

Para qué nace la escuela Desde el espacio libertario explicaron que la propuesta apunta a entregar herramientas prácticas y conocimientos aplicados, con el fin de consolidar cuadros técnicos afines a las ideas del oficialismo en áreas como la administración del Estado, el diseño de políticas públicas y el liderazgo institucional.

La iniciativa, según trascendió, había tomado forma en febrero: fue Ramírez quien le acercó el proyecto a Karina Milei —su jefa política y aliada de máxima confianza—, que dio el visto bueno para ponerlo en marcha.

La currícula contempla la intervención de especialistas y de funcionarios del Gabinete nacional. Entre los nombres que se mencionan figuran el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.