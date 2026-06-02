Patricia Bullrich le bajó el tono a las tensiones dentro de La Libertad Avanza: "No hay internas"

Durante toda la jornada la interna de La Libertad Avanza fue escalando hasta llegar a la renuncia de Patricia Bullrich a la presidencia del bloque oficialista en el Senado. Todo empezó con una orden de la presidencia que la senadora se negó a acatar y recurrió a la objeción de conciencia para excusarse. Esta tarde le bajó el tono al conflicto .

"No es una interna", se encargó de remarcar la exministra de Seguridad de la Nación en una conferencia de prensa ante medios mendocinos.

"No hay internas, hay una objeción de conciencia y hoy ha salido con toda claridad una comunicación del mismo partido planteando que la divergencia en el seno de una fuerza política amplia es importante", agregó la senadora.

Y borró cualquier fantasma de interna y posible salida de La Libertad Avanza asegurando que el año que viene apoyará la relección del presidente Javier Milei.

Tensiones en La Libertad Avanza

El inicio del conflicto fue el pliego de la jueza Victoria Michelli y la orden de la Casa Rosada para quitar a la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon de la sesión de acuerdo. Patricia Bullrich se negó a acatar la orden de la Casa Rosada, se excusó atrás de la objeción de conciencia en un comunicado en sus redes sociales y el lunes habló en persona con el presidente del tema. Además, puso a disposición su renuncia a la presidencia del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

"No es una interna. Lo que hay de mi parte es una objeción de conciencia que es una figura muy importante cuando uno cree que hay algo que no puede votar", dijo Bullrich.

El presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich El presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich X (@PatoBullrich)

"Yo fui ayer, hablé con el Presidente, le conté de mi objeción de conciencia. Él me explicó su posición, es una reunión privada con lo cual no la voy a dar a conocer y por supuesto toda persona de bien cuando tiene que darle a conocer al Presidente una posición quizás distinta a la que puede tener el Presidente, uno como persona de bien pone su renuncia a disposición. El Presidente siguió la conversación sin darle importancia a esa aseveración que yo hice. No hay internas", añadió.

Patricia Bullrich y la declaración jurada de Manuel Adorni

Desde hace semanas, Manuel Adorni está en el centro de la escena política por sus gastos y crecimiento patrimonial. De hecho es investigado por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Una de las controversias ronda sobre las demoras en la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete.

Patricia Bullrich fue una de las primeras en hablar públicamente del tema y exhortar al funcionario a presentar los papeles para no desgastar a la gestión ni a la figura del presidente. Días después Javier Milei respaldó a Adorni y aseguró que iba a presentar la declaración jurada en breve, pero no se cumplió. La última fecha surgió del entorno del funcionario: antes del mundial, es decir, mediados del junio.

Patricia Bullrich y Manuel Adorni Patricia Bullrich y Manuel Adorni Presidencia

Este martes, antes de viajar a Mendoza, Patricia Bullrich coincidió con Manuel Adorni en una fiesta del embajador italiano Fabrizio Nicoletti en Buenos Aires, pero ni se saludaron. Esta tarde, en la conferencia de prensa cuando le preguntaron sobre el tema, aseguró que para ella es un tema terminado. "Yo ya lo dije, ahora está por presentar la declaración jurada. Así que ahora démosle tiempo para que la presente. Dijo que la va a presentar el día 15, así que faltan pocos días. Desde mi punto de vista es tema terminado porque con que uno diga las cosas una vez, alcanza, ahora es su responsabilidad como funcionario presentarla", sentenció.

Los dichos de Mauricio Macri

Hace 10 días, el expresidente Mauricio Macri dijo en un acto del Pro en Mendoza en clara referencia a las internas dentro de La Libertad Avanza: "Hay amenazas externas, pero también internas. Si alguien detecta una falla y decide ocultársela al capitán para evitarle problemas, esa avería termina agravándose y el barco se hunde".

Por su parte, Patricia Bullrich evitó opinar sobre los dichos del fundador del Pro. "La verdad que no lo escuché, así que es muy difícil hablar de algo que uno no escuchó. Pero el Presidente Macri tiene su forma de pensar, lo habrá expresado en una reunión de militantes, yo no me puedo hacer eco de lo que me cuentan", cerró.