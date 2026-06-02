Patricia Bullrich en Mendoza: "Voy a pelear por la reelección del presidente Milei"

Patricia Bullrich llegó a Mendoza esta tarde para participar de la White Hat Conference 2026 en medio de tensiones con La Libertad Avanza, la renuncia a la presidencia del bloque oficialista en el Senado y serias diferencias por el tratamiento del pliego de la jueza Victoria Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

"Voy a pelear por la reelección del presidente Milei", aseguró Bullrich, descartando la posibilidad de ser candidata a presidenta en 2027 y tratando de bajarle el tono a la confrontación.

"No es una interna. Hay una objeción de conciencia. Ayer hablé con el presidente. Puse mi renuncia a disposición, pero el presidente no le dio importancia", agregó Bullrich.

"Ahora Adorni está por presentar su declaración jurada. Yo ya lo dije y ahora es su responsabilidad como funcionario", completó la exministra de Seguridad.

"No escuché al presidente Macri. No puedo hacerme eco de lo que me dicen que dijo", cerró la senadora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gabi__Sanchez/status/2061929782019760179?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy renunció a la presidencia del bloque oficialista pero Javier Milei no la aceptó.

Las tensiones con La Libertad Avanza surgieron por el pliego de la jueza Victoria Michelli. — Gabriela Sanchez (@Gabi__Sanchez) June 2, 2026

Las diferencias con La Libertad Avanza

Patricia Bullrich no dudó en presentar su renuncia como presidenta del bloque oficialista en el senado tras negarse a retirar el pliego de la jueza Victoria Michelli. Todo se dio en medio de una charla en buenos términos con Javier Milei. Todo indica que el presidente no aceptó la renuncia de la senadora y que Bullrich no dejará las filas violetas.

En el Senado, Bullrich cuenta con el apoyo de legisladores propios como Agustín Monteverde de la Ciudad de Buenos Aires y los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero. Además, tiene el apoyo de senadores no kirchneristas con los que armó un bloque aliado al oficialismo. También tiene buen vínculo con Julieta Carroza (Neuquén), Flavia Royón (Salta) y Carlos Espínola (Corrientes). Así, logró articular un grupo político de 46 senadores no kirchneristas para conformar las comisiones y dejar al bloque de José Mayans en una clara minoría.

Si el Gobierno nacional rompe con Patricia Bullrich, corre el riesgo de que se convierta en el principal obstáculo para que avancen las leyes ya que la senadora tiene una larga trayectoria y vínculos con muchos partidos políticos. Esta ventaja le permitió exigirle la declaración jurada a Manuel Adorni y no aceptar las órdenes de Karina Milei con el tema Michelli.

La visita de Patricia Bullrich

La senadora nacional y exministra de Seguridad de la Nación, llegó a Mendoza para cerrar la segunda jornada de la White Hat Conference 2026, un evento que se centra en la lucha contra las estafas virtuales y otros delitos cometidos a través de internet

Uno de los puntos más importantes para Mendoza, fue la consolidación de la alianza estratégica con especialistas internacionales para fortalecer la prevención e investigación del ciberdelito. La conferencia reunió en Mendoza a expertos de más de 40 países y a representantes de universidades, organismos internacionales, fuerzas de seguridad y fiscalías. El evento es organizado junto al Centro de Investigación de Cibercrimen y Ciberseguridad de la Universidad de Boston y el laboratorio especializado CLICLEX.