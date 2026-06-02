Patricia Bullrich llega a Mendoza tras un nuevo desmarque de Javier Milei

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , llegará este martes a Mendoza para participar de la White Hat Conference 2026. La visita de la legisladora nacional se da en un nuevo desmarque del Gobierno nacional , ya que anticipó que no apoyará el retiro del pliego de una jueza por su vínculo familiar con un periodista.

La White Hat Conference 2026 es la séptima edición de uno de los encuentros internacionales más importantes sobre ciberseguridad y ciberdelito. El evento comenzó este lunes en la provincia y cuenta con la participación de especialistas de más de 15 países.

Este martes será la apertura oficial con la presencia de autoridades provinciales y referentes internacionales de la Universidad de Boston. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , participará del panel de cierre de la primera jornada junto al decano asociado senior de Boston University Metropolitan College, Lou Chitkushev; el fundador de la White Hat Conference y director de los Programas de Investigación de Cibercrimen y Ciberseguridad de Boston University, Kyung-shick Choi; el director Académico General de CLICLEX, Rafael García Borda, y el delegado oficial del Gobierno de Cataluña ante el Cono Sur, Josep Vives Portell.

Asimismo, en ese panel que se desarrollará esta tarde en un hotel céntrico mendocino también dirá presente la actual senadora nacional y ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien mantiene una sintonía fina política con el gobernador Alfredo Cornejo.

Pese a ser uno de los alfiles del presidente Javier Milei en el Congreso, Bullrich se ha desmarcado del Gobierno nacional en varias oportunidades durante el último tiempo. Fue una de las primeras dirigentes oficialistas en cuestionar la falta de explicaciones del jefe de Gabinete Manuel Adorni sobre el crecimiento de su patrimonio y le exigió celeridad a la hora de presentar su declaración jurada de bienes.

El presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich son quienes mejor miden en LLA. El presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich son quienes mejor miden en LLA. X (@PatoBullrich)

Pero además, este lunes la senadora nacional volvió a diferenciarse del presidente al anunciar en redes que rechazará el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, quien había sido postulada por el Ejecutivo para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata, en el marco de los múltiples pliegos judiciales que se están tratando en el Congreso.

La Casa Rosada cambió de posición con respecto a su pliego a raíz de percatarse el vínculo familiar de la abogada con el periodista Hugo Alconada Mon, quien es su cuñado y autor de diversas investigaciones periodísticas sobre funcionarios y áreas sensibles del Gobierno de Javier Milei, entre ellas las relacionadas con el caso de la criptomoneda $LIBRA.

La decisión de querer retirar la candidatura generó malestar en sectores aliados del Senado. Legisladores del PRO y otros dialoguistas cuestionaron el retiro del pliego al considerar que Michelli había cumplido todas las instancias institucionales exigidas: la propuesta había sido enviada por el Poder Ejecutivo, atravesó la audiencia pública correspondiente y no registró impugnaciones durante su tratamiento.

Bullrich anticipó que no acompañará la decisión del Gobierno de retirar el pliego y le dedicó un largo posteo para sustentar su explicación. “Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”, expresó.