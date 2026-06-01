Scaloni tomó una primera decisión importante con la Selección argentina en Kansas City, de cara al Mundial

Lionel Scaloni ya trabaja con los 26 convocados y tomó una determinación pensando en el desgaste físico que puede generar el clima durante el Mundial.

Una de las primeras decisiones del cuerpo técnico tuvo que ver con los horarios de entrenamiento. Para evitar el impacto de las altas temperaturas que se registran en la ciudad estadounidense, los trabajos se desarrollarán durante la tarde, en horarios cercanos al atardecer.

Scaloni modificó la rutina de la Selección por las altas temperaturas en Kansas Cuerpo Técnico Selección argentina.jpg Roberto Ayala, Walter Samuel y Pablo Aimar forman parte del cuerpo técnico de la Selección argentina.

La explicación la dio Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico campeón del mundo. "De a poquito nos iremos aclimatando los primeros días. Los entrenamientos serán por la tarde, cosa de que baje un poco la temperatura", explicó en una entrevista con el sitio oficial de la FIFA.

Kansas City viene atravesando jornadas de mucho calor, con máximas cercanas a los 30 grados y condiciones climáticas inestables que incluso incluyeron fuertes tormentas en los últimos días. Ante ese escenario, la idea es que la adaptación del plantel sea progresiva tras el largo viaje desde Argentina.