Scaloni tomó una primera decisión importante con la Selección argentina en Kansas City, de cara al Mundial
Lionel Scaloni ya trabaja con los 26 convocados y tomó una determinación pensando en el desgaste físico que puede generar el clima durante el Mundial.
La Selección argentina ya se instaló en Estados Unidos para afrontar la recta final de la preparación rumbo al Mundial 2026. Con los 26 futbolistas convocados a disposición y los jugadores adicionales que participarán de los amistosos previos, Lionel Scaloni comenzó a diagramar cada detalle de la estadía en Kansas.
Una de las primeras decisiones del cuerpo técnico tuvo que ver con los horarios de entrenamiento. Para evitar el impacto de las altas temperaturas que se registran en la ciudad estadounidense, los trabajos se desarrollarán durante la tarde, en horarios cercanos al atardecer.
Scaloni modificó la rutina de la Selección por las altas temperaturas en Kansas
La explicación la dio Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico campeón del mundo. "De a poquito nos iremos aclimatando los primeros días. Los entrenamientos serán por la tarde, cosa de que baje un poco la temperatura", explicó en una entrevista con el sitio oficial de la FIFA.
Kansas City viene atravesando jornadas de mucho calor, con máximas cercanas a los 30 grados y condiciones climáticas inestables que incluso incluyeron fuertes tormentas en los últimos días. Ante ese escenario, la idea es que la adaptación del plantel sea progresiva tras el largo viaje desde Argentina.
Una noche agitada: inundaciones, granizo y alerta de tornado
Ayala también dejó en claro que la preparación física será determinante en un torneo que tendrá una exigencia mayor. "No nos podemos quedar con lo hecho, el fútbol es lo que viene. Son los futbolistas los que transmiten eso. Esperemos estar a la altura, el juego no cambiará mucho pero será un torneo más largo, con un partido más; el que esté bien en la parte física va a tener más chances", afirmó.