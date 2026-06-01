Messi no compartirá habitación con De Paul en la concentración de Argentina en Kansas: con quién estará cada uno

Pese a la enorme amistad que los une dentro y fuera de la cancha, Lionel Messi y Rodrigo De Paul dormirán en cuartos separados durante el Mundial 2026.

La Selección argentina ya comenzó la concentración en Kansas City para el Mundial 2026. Este domingo, a 16 días del debut contra Argelia, arribaron la mayor parte de los futbolistas. Entre los últimos que llegaron por su cuenta y no en el chárter común que partió de Ezeiza, estuvieron Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Las dos estrellas del Inter Miami viajaron juntos desde Florida y entraron al mismo tiempo al hotel donde se establecerá el equipo durante el certamen. Sin embargo, pese a la enorme amistad que los une dentro y fuera de la cancha, no compartirán habitación, como se esperaba que hicieran dado el fuerte vínculo que construyeron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiZone/status/2061250143463043152?s=20&partner=&hide_thread=false Argentina preparada nas instalações onde ficará sediada na Copa do Mundo!



Detalhe para nossos jogadores: Messi fica sozinho no quarto 202, já De Paul fica no 203, dividindo quarto com Otamendi. pic.twitter.com/YshWzaC9lh — Inter Miami Zone (@InterMiamiZone) June 1, 2026 Al igual que como sucedió en Qatar 2022, Leo estará solo en su cuarto. La pasada edición lo hizo así debido a la ausencia de Sergio Agüero, su amigo incondicional y eterno compañero en las concentraciones de la Albiceleste, que debió retirarse de manera abrupta e inesperada en 2021 por problemas cardíacos. Sin el Kun a su lado, decidió no reemplazarlo con nadie.

Para esta nueva Copa del Mundo, como si se tratara de una suerte de cábala, decidió repetir este rito, así como también lo hizo De Paul, que ocupará la habitación continua, la 203, nuevamente en compañía de Nicolás Otamendi, tal cual como se habían repartido tres años y medio atrás.