La Scaloneta ya tiene casa: los detalles del hotel de Argentina para el Mundial 2026

El predio del Sporting Kansas City, de última tecnología, será la casa de la Selección Argentina durante el Mundial 2026. Todos los detalles del lujoso predio.

Scaloni toma nota: así es el búnker de la Selección argentina para el Mundial 2026.

La Selección argentina ya tiene casa para el Mundial 2026. Y es una decisión que no viene de ahora, sino que se tomó hace varios meses: el equipo de Lionel Scaloni estará alojado en el moderno Compass Minerals National Performance Center.

La elección no fue al azar. Ubicada en el corazón de Estados Unidos, la ciudad de Kansas City le permitirá a la Scaloneta reducir al máximo los traslados durante buena parte del torneo. Un detalle que para el DT campeón del mundo y su cuerpo técnico sin dudas era fundamental.

Detalles precisos: cómo es el búnker que eligió la Selección para el Mundial 2026 El predio elegido pertenece al Sporting Kansas City, uno de los clubes históricos de la MLS, y está considerado entre los centros de entrenamiento más avanzados del país. Inaugurado en 2017, cuenta con 21 hectáreas, cinco canchas de primer nivel y un edificio de dos pisos equipado para cubrir todas las necesidades de una selección de elite: desde aulas y salas de análisis hasta espacios para observación táctica y tecnología aplicada al alto rendimiento.

El búnker de la Selección argentina para el Mundial 2026. El búnker de la Selección argentina para el Mundial 2026. Video: @tapiachiqui

Curiosamente, son muy pocos los argentinos que pasaron por esas instalaciones. El único futbolista nacional que llegó a entrenarse allí fue José Mauri, quien defendió la camiseta del Sporting Kansas City entre 2021 y 2022. Antes habían jugado en el club Claudio López y Claudio Bieler, aunque ninguno llegó a utilizar el complejo que ahora será la base de operaciones de la campeona del mundo.