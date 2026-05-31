La Selección argentina viaja a Kansas City para jugar el Mundial: fotos y video de la partida de Ezeiza

Este domingo por la madrugada, el plantel de la Selección argentina partió rumbo a Estados Unidos y se prepara para la Copa del Mundo. Los detalles.

La cuenta regresiva terminó y la Selección argentina ya emprendió viaje hacia Estados Unidos para disputar el Mundial 2026. Durante la madrugada del domingo, la delegación encabezada por Lionel Scaloni dejó el predio Lionel Andrés Messi y partió rumbo a Kansas City, ciudad que será su base de operaciones antes del estreno en la máxima cita.

l movimiento comenzó poco después de la medianoche. Un micro especialmente ploteado con imágenes de la Albiceleste salió del complejo de entrenamiento y recorrió los pocos kilómetros que lo separan del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En las inmediaciones, algunos hinchas y periodistas intentaron captar alguna imagen de los protagonistas, aunque el traslado se desarrolló con absoluta normalidad.

Aunque el horario previsto para despegar era la 1.10, el chárter de Aerolíneas Argentinas AR 1978 terminó partiendo a las 2.16. La demora superó la hora, pero no alteró los planes de la Scaloneta. El número del vuelo llamó la atención de varios fanáticos por su coincidencia con el año en que Argentina obtuvo su primera Copa del Mundo, justamente en 1978.

Video: así partió el plantel de la Selección rumbo a Estados Unidos para jugar el Mundial La Selección argentina partió rumbo a Kansas City para el Mundial. La Selección argentina partió rumbo a Kansas City para el Mundial.

A bordo viajaron Lionel Scaloni y todo su equipo de trabajo, integrado por Roberto Ayala, Pablo Aimar, Walter Samuel, Luis Martín y Matías Manna. También formaron parte de la comitiva Claudio Tapia y los varios de los 26 futbolistas convocados, entre ellos referentes como Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Julián Álvarez y Giovani Lo Celso.