Fue campeón con Gimnasia de Mendoza y ahora Chacho Coudet lo quiere sumar al cuerpo técnico de River

Mientras River disfruta de unos días de descanso antes de encarar la segunda parte de la temporada, Eduardo Coudet ya empezó a mover fichas puertas adentro. Además de pensar en refuerzos para el plantel, el entrenador busca fortalecer su cuerpo técnico con una cara conocida.

Ariel Broggi , exentrenador de Gimnasia de Mendoza y protagonista del histórico ascenso a la Liga Profesional en 2025, aparece como el principal apuntado por el Chacho para sumarse nuevamente a su equipo de trabajo.

Según trascendió, Coudet se comunicó personalmente con Broggi para expresarle su intención de incorporarlo a su cuerpo técnico. Ambos mantienen una relación profesional de larga data y compartieron exitosos ciclos en Racing , Inter de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético Mineiro.

Ariel Broggi, DT de Gimnasia, empezó a preparar el equipo que recibirá a Instituto este domingo en el Legrotaglie.

La sociedad entre Coudet y Broggi dejó importantes resultados. Juntos conquistaron la Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019 con Racing , además del Campeonato Mineiro 2023 con Atlético Mineiro.

Luego de varios años como ayudante de campo, Broggi decidió iniciar su camino como entrenador principal. Primero tuvo una experiencia en Banfield y posteriormente asumió en Gimnasia de Mendoza, donde alcanzó el mayor logro de su carrera al conseguir el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

El ascenso con Gimnasia que llamó la atención de River

gimnasia lobo campeon entrena (4) Gimnasia se arma pensando en la Primera División 2026. Alf Ponce Mercado / MDZ

El paso de Broggi por el Lobo mendocino dejó una huella importante. Bajo su conducción, Gimnasia logró coronarse campeón de la Primera Nacional y obtener el tan esperado boleto a la Liga Profesional.

Actualmente, el entrenador se encuentra sin club desde su salida del Lobo a finales de marzo, situación que facilita las negociaciones para regresar al lado de Coudet.

La idea del cuerpo técnico millonario es resolver la situación antes del regreso a los entrenamientos. River comenzará con los habituales estudios médicos y luego viajará a España para realizar la parte más intensa de la pretemporada.

Los números de Ariel Broggi como DT

Ariel Broggi y una contundente frase tras la derrota ante Boca. Foto: Banfield Ariel Broggi y una contundente frase tras la derrota ante Boca. Foto: Banfield

En su recorrido como entrenador principal, Broggi dirigió 40 partidos entre Banfield y Gimnasia de Mendoza. Durante ese período consiguió 13 victorias, 10 empates y 17 derrotas.

Más allá de esos registros, el gran punto destacado de su carrera fue el ascenso conseguido con Gimnasia de Mendoza, un logro que hoy vuelve a ponerlo en la órbita de River y cerca de reencontrarse con uno de los entrenadores con los que construyó los mayores éxitos de su trayectoria.