La sentencia de Nicolás Otamendi tras firmar con River: "Esto es lo siguiente a un sueño"

Tras hacerse oficial su llegada a River, Nicolás Otamendi manifestó su felicidad por vestir la camiseta del club del que es hincha.

Nicolás Otamendi se convirtió en el primer refuerzo del mercado de pases de invierno de River Plate. Aprovechando su estadía en el país previo a viajar a Kansas con la Selección argentina para disputar el Mundial 2026, este viernes pasó por el club y plasmó su firma.

El defensor central de 38 años será formalmente nuevo jugador de la Banda a partir del 1 de julio, se sumará a las filas del equipo dirigido por el Chacho Coudet luego de la Copa del Mundo y permanecerá en Núñez por un total de 18 meses, hasta diciembre de 2027.

Las declaraciones de Nicolás Otamendi tras convertirse en refuerzo de River Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiolared/status/2060486875928723518?s=20&partner=&hide_thread=false EXCLUSIVO RADIO LA RED. Nicolás #Otamendi habló con @GustavoYarroch en #UnBuenMomento tras su llegada al Monumental para firmar su contrato con River. pic.twitter.com/TuorQjpqqF — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) May 29, 2026 A la salida del club, el Káiser fue interceptado por la prensa y dejó sus primeras impresiones sobre este nuevo compromiso que comenzará dentro de poco más de un mes: "Esto es lo siguiente a un sueño. La verdad que estoy contentísimo de llegar al club del que soy hincha", aseguró, emocionado, en diálogo con Radio La Red.

"Hoy tengo la oportunidad de ser todavía más feliz. Esperé mucho por la posibilidad de vestir estos colores y representar una institución como esta", remarcó en la misma sintonía el zaguero con pasado en Vélez, Manchester City y Benfica, entre otros grandes equipos de Europa.