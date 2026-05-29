Es oficial: River anunció a Nicolás Otamendi como su primer refuerzo para el segundo semestre

Como ya se sabía hace semanas que sucedería, Nicolás Otamendi firmó su contrato para convertirse en futbolista de River.

Ya se sabía que iba a suceder. Él lo había confirmado y en el club lo esperaban. Solo era cuestión de tiempo para que se hiciera oficial. Y ese día llegó. Este viernes 29 de mayo, River Plate anunció a Nicolás Otamendi como el primer refuerzo del mercado de pases de invierno para el segundo semestre del 2026.

Hincha confeso, el defensor central campeón del mundo estuvo esta tarde en las instalaciones millonarias y plasmó la firma a su contrato, el cual se extenderá por unos 18 meses, hasta diciembre de 2027. Su vínculo con Núñez comenzará formalmente el miércoles 1 de julio.

River anunció a Nicolás Otamendi como refuerzo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2060484213124538514?s=20&partner=&hide_thread=false COMUNICADO OFICIAL



Nicolás Otamendi será nuevo jugador de River Plate desde el 1 de julio de 2026.



https://t.co/v7ocNlGYOS pic.twitter.com/JVNChWetRq — River Plate (@RiverPlate) May 29, 2026 El Káiser llega en condición de libre tras concluir su estadía en el Benfica. En las Águilas fue capitán y jugó más de 200 partidos a lo largo de 6 temporadas, en las que levantó un campeonato de Primera División, una Copa de Portugal y dos Supercopas, además de ganarse el amor de la hinchada.

"Esto es lo siguiente a un sueño. La verdad que estoy contentísimo de llegar al club del que soy hincha. Hoy tengo la oportunidad se ser todavía más feliz. Esperé mucho por la posibilidad de vestir esta camiseta y representar una institución como esta", declaró el zaguero de 38 años en diálogo con Radio La Red a la salida del club.